Портнов ответил «заступившим на цирковое дежурство порохоботам»

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Тот факт, что бывший президент Петр Порошенко все еще не в тюрьме – следствие временного нахождения в должности генпрокурора его кума Юрия Луценко, однако это обстоятельство скоро изменится, а юристы методично идут по следу экс-президента.

Об этом заявил в своем телеграм-канале инициатор уголовного преследования Порошенко украинский юрист Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Сегодня заступившие на цирковое дежурство порохоботы Арьев, Герасимов и остальной воровской ширпотреб БПП по очереди распространили один и тот же тезис – Москва использует Портнова для атаки на Порошенко. Да хоть Улан-Батор пусть использует. Вашему подозреваемому уже ничего не поможет. Мы каждый день скрупулезно продвигаемся сразу в нескольких направлениях – и в офшорах и в Украине.

А временное затишье в изоляторах и колониях сейчас только по одной причине – член вашего преступного сообщества пока работает Генеральным прокурором.

Но мы действуем параллельно и обязательно обставим всё так, что без тюрьмы вам никак не обойтись. Это вопрос самой среднесрочной перспективы”, – пишет Портнов.

Ранее команда Портнова зарегистрировала в следственных органах Украины четыре подкрепленных документальными свидетельствами заявления о преступлениях, совершенных Порошенко в период пребывания на должности президента Украины.