Портнов похвалился отличной дрессировкой Порошенко и его телеканала

14.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист и инициатор уголовного преследования экс-президента Петра Порошенко Андрей Портнов похвастался успешной “дрессировкой” экс-президента, который вынужден под угрозой подачи исков в суд удалять клеветнические материалы в отношении Портнова со своего личного сайта и сайта принадлежащего ему канала Прямой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов сообщил в своем телеграм-канале.

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“Вчера я пообещал Порошенко иск в суд и унизительный судебный процесс за размещённую на сайте его партии новость о якобы передаче мной материалов уголовного дела по морякам в Россию.

И вот сегодня ночью фигурант эту новость с сайта убрал, видимо прийдя к аналогичному со мной выводу, что могу надеть её на голову. Но мы сделали скрин и конечно же идём в суд. Нельзя быть таким тупым, надо отвечать за свою легкомысленность”, – пишет Портнов.

Далее юрист приводит краткую хронологию “дрессировки” Порошенко..

“Краткая история одной дрессировки.

Вчерашний вечер.

Сайт Европейской Солидарности публикует заметку о том, что Andrey Portnov передает материалы уголовного дела по морякам в РФ.



Тот же вечер, спустя минут 10.

Портнов передает привет Солидарности и обещает превратить их в суде в обезьян в ближайшее время.

Ночь.

В Европейской Солидарности понимают, что дважды обезьяна, это перебор даже для них.

И убирают заметку.

Утро.

Никак не связанный ничем, кроме покупки через Макеенко с Порошенко телеканал Прямой, публикует вчерашнюю заметку ЕС не зная, что там уже передумали.

То же утро, спустя минут 10.

Портнов констатирует факт увеличения числа фигурантов судебного иска о признании обезьянами в официальном порядке.

Проходит час.

Видимо идут какие то консультации между никак не связанными между собой ЕС и Прямым. Новость исчезает с сайта Прямой.

Судебная перспектива остается неизменной.

Резюме.

Фигуранты усвоили простейшие команды, могут взять по кусочку сахарка из офшоров”, – пишет юрист.

Позже в телеграм-канале Портнова появилась новая запись.

“Пётр Алексеевич, Ваш задроченный телеканал тоже успел новость обо мне разместить. Правда со ссылкой на Ваш сайт, который с которого Вы её ночью убрали. Но и так сойдёт, пойдёте двумя ответчиками”.

Далее следовала ссылка на сайт Прямого.

https://prm.ua/portnov-peredav-materiali-spravi-moryakiv-rosiyi-poroshenko/

Еще позже Портнов сообщил о том, что вслед за сайтом партии Порошенко, телеканал Прямой также убрал новость о том, что Портнов якобы передавал материалы уголовных дел о Порошенко в Россию.

“Но уже поздно, мои застенчивые фигуранты, завтра иск в суд. Со скриншотами и архивами. Тупых надо учить”, – резюмировал украинский юрист.

Также Портнов в своем телеграм-канале обратился напрямую к Петру Порошенко.

“Петр Алексеевич, учитывая, что Вы после моих публичных предупреждений удаляете обо мне негативные новости и ходите по моим заявлениям на допросы, можно ли уже утверждать, что Вы – марионетка Портнова?”, – написал он.

А видеоблогер Анатолий Шарий посвятил истории с “дрессировкой” Порошенко отдельный выпуск своего блога.



Комментируя происходящее, киевский политобозреватель, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило написал:

“Когда Порошенко говорит, что его преследуют, он не врет. Наверное в первый раз за много лет. Я не знаю, кто там накручивают Трубу (директор ГБР Роман Труба – Ред) (Портнов, Богдан, оба?), но Порошенко уже действительно троллят. Показательно унижают, тыкают носом. Но это тот случай, когда выть Петр Алексеевич может сколько угодно – стране его не только ни грамма ни жалко, но ей еще и хочется продолжения. Очень хочется”.

