13.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Портнов пообещал более плотно заняться Порошенко и его «преступным кублом»

Украинский юрист Андрей Портнов, занимающийся делами против Петра Порошенко и его окружения, анонсировал “комплексную программу”, направленную на непопадание предвыборного списка партии Порошенко “Европейская солидарность” в новый созыв Верховной Рады Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов сообщил в своем телеграм-канале.

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“Оказывается, кроме Парубия, в список Порошенко записали Татьяну Черновол, Арьева, Герасимова, Вятровича и других государственных преступников, порохоботов, обладателей медицинских справок и носителей минусового рейтинга.

Думаю, теперь появился реальный шанс уничтожить это преступное кубло и не допустить их до пятипроцентного барьера. Более плотно займётся этим в ближайшие несколько недель. Комплексная программа и подотдел очистки”, – пообещал Портнов.

Также Портнов сообщил, что по четырём его заявлениям о преступлениях Петра Порошенко, Государственным бюро расследований сейчас проводятся ряд первоочерёдных следственных действий и допросов.

 

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