Портнов: Порошенко делает все, чтобы Украина окончательно проиграла в суде по Приватбанку

19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вчерашнее заседание СНБО Украины созванное Петром Порошенко по вопросу Приватбанка, национализацию которого накануне суд признал незаконной, играет на руку бизнесмену Игорю Коломойскому и лишь ухудшим позиции государства в судах высших инстанций, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Друзья, объясните кто-то тупому легкомысленному клоуну, зачем-то собравшему сегодня в связи с решением суда по Приватбанку заседание СНБО, что он действует в полном соответствии с интересами Игоря Коломойского. Потому что, существует всего один легальный способ борьбы с решением суда, – это его обжалование в апелляционной инстанции и только стороной по делу.

Любые другие вмешательства власти в судебные решения, высказывания и заседания чиновников – прямой путь к поражению государства в ЕСПЧ.

Поэтому, согласен с тезисом, что Порошенко – марионетка Коломойского”, – резюмировал Портнов.

Также экс-чиновник иронически добавил, что вчерашнее решение Порошенко и СНБО по поводу Приватбанка имеет “очень важное государственное значение”.

“Исключительная ценность этого решения в том, что его можно прямо на заседании поместить себе в то место, где спина теряет благородное название. Собрать на заседание каждого члена СНБО, раздать проект решения СНБО, сложить его вдвое/вчетверо и, в торжественной обстановке, поместить себе именно по указанному адресу. Дешёвый колхозный пиар от дешёвого колхозного клоуна”, – заключил Портнов.