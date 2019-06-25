Портнов предложил властям Украины освободить Вышинского без условий и требований

25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист Андрей Портнов обратился к властям Украины с призывом освободить из под стражи сидящего в СИЗо в ожидании суда по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского, экс-главы РИА Новости-Украина, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов написал в своем телеграм-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Портнова, такой шаг повысит авторитет украинской власти и продемонстрирует добрую волю к началу конструктивных переговоров с РФ.

“Обращаюсь к властям, к судебным и обычным. На следующей неделе будет очередное заседание по содержащемуся под стражей журналисту Кириллу Вышинскому.

Предлагаю изменить ему меру пресечения, освободить из-под стражи и показать этим свою конструктивную позицию и готовность ускорить переговоры с Россией по украинским морякам.

Вы ничего этим не теряете, но значительно усиливаете свой авторитет, демонстрируете волю, твёрдый характер и заводите проблему в обновлённую повестку.

Отпустите его без встречных условий и требований”, – написал Портнов.