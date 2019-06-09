Портнов пришел в ужас от того, до чего довели Киев при Кличко

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Технологическая отсталость и заброшенное состояние инфраструктуры в Киеве произвели удручаюшее впечатление на отсутствовавшего в стране последние пять лет экс-замглавы администрации президента Андрея Портнова.

Своими впечатлениями юрист поделился в собственном телеграм-канале.

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“За последние пять с половиной лет я посетил десятки стран, включая Ближний Восток и Африку. Я был в горах, тоннелях, деревнях и просёлочных дорогах.

Но нигде в мире я ещё не встречал такой отвратительной связи, как в Киеве. Практически нигде в дороге не работает WiFi или 3G, всё время выключается связь, отключается интернет и теряется сигнал.

Здесь наступила настоящая технологическая отсталость. Нужно немедленно поменять всех чиновников, которые привели нашу страну в состояние заброшенного гиперлупа. Во всём должен быть порядок”, – написал Портнов.