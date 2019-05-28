Портнов призвал не преследовать Порошенко за украинизацию, томос и Донбасс

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист Андрей Портнов призвал пострадавших от деятельности бывшего президента страны Петра Порошенко активных граждан “не направлять в правоохранительные органы заявления о преступлениях Порошенко, которые вызывают дискуссию в обществе или являются спорными”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С таким призывом Портнов выступил в своем телеграм-канале.

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По словам Портнова, любые претензии к Порошенко политического или идеологического характера “дают прокурору Луценко политические и информационные возможности продолжать цепляться за кресло, рассказывать о реванше, наступлении на армию, религию и язык, объяснять, почему он должен остаться прокурором и почему его ведомство не санкционирует арест активов членов его собственной политической команды”.

Главные направления расследований преступлений Порошенко, -считает Андрей Портнов, – должны быть железными и для всех очевидными – хищения в армии, мародёрство, офшорные махинации, отмывание преступных доходов, неуплата налогов и узурпация власти.

“Это очень тонкая грань. Пожалуйста, держите себя в руках. Нужно сосредоточиться только на самых позорных, грязных и бесспорных преступлениях Порошенко”, – резюмирует юрист.

Также Портнов призвал не переоценивать Порошенко.

“Все его комбинации одноходовые. Дальше он не смотрит. Вот сейчас он озабочен попаданием в новую Раду. Хорошо. Ну а дальше что? Допустим, у тебя фракция в 25 человек, а против тебя настроено 300 депутатов. 15 минут, снятие неприкосновенности – и в тюрьму!”, – говорит юрист в интервью каналу Ньюсван.

Ранее в интервью блогеру Анатолию Шарию Портнов повторил ту же мысль: противники Порошенко сделают ему большой подарок, если начнут преследовать бывшего президента за историю с томосом или за принятие скандального закона о тотальной украинизации или за войну на Донбассе. Все это даст возможность Порошенко обьявить себя жертвой политических репрессий и уйти от ответственности, став “героем” для западноукраинского электората.