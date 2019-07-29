29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Портнов призвал «серьезно разобраться с Майданом»

С уходом от власти Петра Порошенко на Украине стало меньше нагнетания истерии и нагнетания вражды, а также уменьшилось количество линий водораздела в обществе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую уверенность выразил украинский юрист и экс-замглавы АП Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В Киеве прошел Крестный Ход. Никаких новостей о российских шпионах, провокациях спецслужб и переодетых в рясы сотрудников российского ГРУ. Закончился корм, которым страну пять лет кормили Порошенко, Парубий и остальное преступное отребье. Короткий вывод – с их уходом от власти закончилось нагнетание вражды на религиозной теме.

И если мы внимательно посмотрим, то увидим, что и на языковой теме тоже становится тише и линий водораздела в обществе становится меньше”, – написал он.

По мнению Портнова, на Украине остался “один разделяющий вопрос – с Майданом пора серьезно разобраться”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть