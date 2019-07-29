Портнов призвал «серьезно разобраться с Майданом»

29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

С уходом от власти Петра Порошенко на Украине стало меньше нагнетания истерии и нагнетания вражды, а также уменьшилось количество линий водораздела в обществе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую уверенность выразил украинский юрист и экс-замглавы АП Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

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“В Киеве прошел Крестный Ход. Никаких новостей о российских шпионах, провокациях спецслужб и переодетых в рясы сотрудников российского ГРУ. Закончился корм, которым страну пять лет кормили Порошенко, Парубий и остальное преступное отребье. Короткий вывод – с их уходом от власти закончилось нагнетание вражды на религиозной теме.

И если мы внимательно посмотрим, то увидим, что и на языковой теме тоже становится тише и линий водораздела в обществе становится меньше”, – написал он.

По мнению Портнова, на Украине остался “один разделяющий вопрос – с Майданом пора серьезно разобраться”.