Портнов против Шария: Так вот ты какая, украинская «оппозиция»!

15.06.2021, Киев, Александр Буров

Новости Украины

Громкий скандал разразился в лагере представителей т.н. украинской оппозиции – живущий в Испании блогер Анатолий Шарий обвинил своего недавнего соратника юриста Андрея Портнова в предательстве и тайной работе на офис Владимра Зеленского. На защиту Портнова бросилась экс-министр юстиции Елена Лукаш, обрушившаяся с критикой на Шария.

Конфликт Анатолия Шария с Андреем Портновым подсветил нам некоторые неприятные характерные особенности тех политиков, которые окучивают антимайданную поляну.

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Раньше видеоблогер только намекал на испорченные отношения с известным политиком-юристом.

Сторонним наблюдателям бросалось в глаза, что весь период и физического террора, и уголовных преследований в отношении Партии Шария сопровождался многозначительным молчанием Портнова. А ведь «в начале славных дел», когда Портнов, один из спонсоров победы Зеленского, вернулся из эмиграции, казалось, что они с Шарием чуть ли не друзья — не разлей вода.

Видеоблогер признает, что портновские юристы когда-то помогали ему с закрытием уголовных дел. Но приязненные отношения Шария и Портнова давно сошли на нет.

И вот на прошлой неделе видеоблогер выкатил три серии обвинений в адрес бывшего союзника и благодетеля.

Во-первых, Шария возмутило размещение фотографии его и ребенка с подписью PornHub на фейковом аккаунте «Александр Волков» (намекая на обвинения в педофилии, которые в свое время раскручивались против Шария лагерем порохоботов). По словам видеоблогера, это – аккаунт самого Портнова, известный всему его окружению. Телеграмм-канал «Александр Волков» заявил на всякий случай, что фото не размещал, а потому и не убирал, и что Портнов — не хозяин аккаунта. Во-вторых, Шарий, после недавних обысков у его партийцев, уже прямым текстом заявляет, что к этим преследованиям причастен Андрей Портнов. Якобы, именно он помогает офису президента в борьбе с Шарием и его партией. Основные линии сходятся на Олеге Татарове, советнике главы президентского офиса Ермака. С ним напрямую связана судья Вита Бортницкая, задействованная в процессе против Шария и его партии. Якобы, именно Татаров осуществляет давление на прокуроров по этому делу. Шарий утверждает, что с этим советником главы офиса президента плотно связан Портнов.

В общем, сюжетных линий в этих обвинениях наверчено до хрена. «Савва Игнатьич, в конце концов, выйди на первый план». Можно было ожидать, что последует обстоятельный ответ Портнова — либо на каком-нибудь канале, либо на дружественном ресурсе «Страна».

Но Портнов молчит. И это молчание могло бы быть истолковано как разумная тактика (возможно даже, единственно верная): оппонент несет такой бред, что мы не намерены участвовать в этом сумасшествии.

И тут в эфире ток-шоу «Важное» на канале «Наш» появляется возбужденная соратница Портнова и вываливает ошарашенным зрителям и ведущим всё, о чем стойко молчал Андрей Владимирович. В понедельник Елена Лукаш пятьдесят минут без остановки рассказывала, как ей безразличен Анатолий Шарий. Получилось не очень убедительно.

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Сам факт, что в эфире телеканала «Наш» многословная Елена Леонидовна держит мазу за серьезного молчаливого мужчину Андрея Владимировича – о многом говорит.

Когда в разборки Анатолия Шария и Андрея Портнова вклинилась третья участница, это добавило их конфликту некоторой водевильности. Возможно, так и было задумано — и этой шумовой завесой Лукаш просто уводит внимание от главного вопроса: куда и как «слился» Портнов, который все последние дни где-то ныкался и никак не реагировал на шариевские ролики, ему посвященные.

Складывалось впечатление, что только видеоблогеру нужна сатисфакция.

Как это выглядит?

Дуэлянт решил не являться на поединок, а вместо себя присылает свою жену-фурию. И та при секундантах начинает рассказывать, что вызов ему померещился, потому что он безумен, и вообще всегда домогался ее мужа, и т.п.

Трудно сказать, были ли готовы к такому сольному номеру Елены Лукаш ведущие ток-шоу Максим Назаров и Ангелина Пичик. Вероятно, они были предупреждены, что их гостья затронет тему конфликта Шария и Портнова. Возможно, руководство канала дало установку журналистам: не мешать Лукаш высказаться. Но было заметно, что ведущие удивлены и пребывают в некоторой растерянности: программа пошла по сценарию гостьи.

Елена Лукаш немножко, по верхам поговорила о НАТО, о внеблоковом статусе Украины, об этой отмененной норме. А через десять минут эфира раздраженно и торопливо сошла с темы: «Ничего не сдвинулось и никуда не сдвинется». Хотя тема членства Украины в НАТО через ПДЧ в последние дни актуальна. И от Лукаш ждали серьезного обсуждения.

Но Елена Леонидовна сбивчиво и взволнованно перешла к тому, что ее больше интересует: «Я, пользуясь случаем, и тем, что мы давно не виделись, и благодаря тому, что я получила какое-то невероятное количество писем, звонков, сообщений…». Такова была прелюдия к скандальной теме: Шарий vs Портнов.

Эта импровизация гостьи сразу же вызывает недоуменные вопросы. Если действительно блогосферу Украины так трясет от роликов Шария, посвященных деятельности Портнова, — то почему же Лукаш все эти дни молчала в своих пабликах? Заранее готовился телевизионный удар?

Зрителю хорошо известно: Лукаш умеет разделать оппонента технично, хладнокровно, остроумно, спокойно. А здесь, завладев эфиром на 50 минут для сольного антишариевского выступления, она напоминала членов ГКЧП в момент исторической пресс-конференции. Нет, у Елены Леонидовны не тряслись руки. Но зато заметно «тряслись» мысли.

Сначала она говорит о Шарие: «Нас он особо не интересовал». Но через несколько секунд противоречит себе: «Блогер Шарий интересовал нас достаточно плотно».

Потом, рассказывая о послужном списке (своем и Портнова) последних лет, Лукаш договорится до такого: «Мы защищали и защищаем вдову Стерненко». Понятно, что, вступившись за друга (где-то притаившегося), Елена Леонидовна изрядно волновалась. Но не до такой же степени. Может, стоило сначала свои доводы письменно изложить? Тогда бы и таких оговорок не случилось.

Всё же Лукаш защищает своего друга Портнова усерднее, чем их команда защищает вдову человека, убитого Сергеем Стерненко.

Елена Леонидовна рассказывает, что они с Портновым скептически восприняли политический проект Шария. Насмешливо говорит о его программе. Избиратели, готовые голосовать за Партию Шария, едва ли захотели бы причислить себя к либертарианцам и минархистам. «Нам, мне кажется, уже хватило одного либертарианца Зеленского», — припечатывает Лукаш. Не поспоришь.

Но вот есть у нас политики-тяжеловесы, Портнов и Лукаш. Их детство и юность прошли в Луганске и Луганской области. Они знают, что «либертарианство» и «минархизм» нам на фиг не впали. Но почему эти Лукаш и Портнов до сих пор не предложили Юго-Востоку такую партию, которую там бы на ура принимали? Почему Шарий, которого они «анекдотически восприняли», завел своих партийцев в горсовет Краматорска? А Лукаш и Портнов только анекдоты травят.

Кстати, об анекдотичности. Трудно сказать, насколько правдива та история, которая прозвучала в роликах Татьяны Монтян и Анатолия Шария: якобы, Портнов в 2014 году в РФ тесно сотрудничал с российской АП, и уже готовился пристроиться на престижное место… но при обязательной в таких случаях проверке начал быковать в присутствии сотрудников ФСБ — и попал в «обезьянник», а потом его выперли из РФ, как какого-нибудь блогера Бородавку! Ну комедийный же сюжет! К тому же, объясняющий, почему вдруг Портнов вскоре стал называть Россию «оккупантом». Шарий в своем ролике приводит исчерпывающее высказывание Портнова: «У нас война идет с Российской Федерацией. Я называю украинские территории оккупированными Российской Федераций. Что тут непонятного?».

Всё понятно. Авиаудар ВВС Украины по родному городу Портнова 2 июня 2014 года был нанесен, потому что «война идет с Российской Федерацией»?!

Сам Шарий, кстати, никогда не заявлял, что Украина воюет с Россией. Всегда говорил о гражданской войне.

В этом существенная разница между украинским политиком Портновым и украинским политиком Шарием.

Впрочем, упаси нас Бог видеть в Шарие какого-то выразителя идей жителей Юго-востока. С идеологией у него всё очень негладко. И дело не только в исключительно проукраинской повестке (хотя и противопоставленной постмайданной политике). Дело в том, что русским людям. восставшим или мирно протестовавшим против государственного переворота в 2014 году, в этой повестке нет и не было места.

Елена Лукаш так увлеклась разоблачением жалкой и ничтожной деятельности неблагодарного видеоблогера, что не заметила, как подставила своего «подзащитного» Портнова. Они называли Шария «политик на удаленке». А Елена Леонидовна действительно уже не помнит, где провел Андрей Владимирович Портнов целую пятилетку после майдана-2014?!

Лукаш пафосно заявляет, что «за все годы, которые мы здесь, в постмайданной Украине, выстояли» у нее появилось право презирать трусость. С этим можно было бы согласиться. На экс-министра действительно заводились уголовные дела, и она никуда не сбегала. Но почему удаленка Шария — это трусость, а удаленка Портнова и Гужвы — это гражданское мужество? Усугублю вопрос. А вот десятки, сотни людей из разных городов Юго-востока, которые весной 2014 года не побоялись выйти на уличные протесты против госпереворота, а потом вынуждены были уехать из страны, — они, по меркам Елены Лукаш, тоже трусы? А нардепы-регионалы и бывшие министры, сидевшие на попе ровно, но оставшиеся на Украине, — они получили моральное право рассуждать о трусости?

И, наконец, апофеоз горячечного бреда юриста Лукаш: «Каждому, кто здесь отстаивал свою позицию, которая не совпадала с позицией Порошенко и Зеленского, Портнов помог лично, спокойно, тихо и безвозмездно».

Елена Леонидовна, окститесь! Каждому — кому?! Вам что-нибудь известно об украинских политзаключенных послемайданного периода? Об их количестве? Или «отстаивать позицию» — это когда благополучный и упитанный редактор издания что-то мутное обсуждает с ляшковским нардепом, а потом пьет кофе с Портновым в Вене, став политическим беженцем?

Судя по всему, наибольше возмутили Шария откровения Елены Лукаш о том, как портновцы, якобы, озаботились судьбой харьковчанина Никиты Роженко, избитого отморозками из «Нацкорпуса». Она говорит, что держала руку на пульсе, через знакомых в руководстве города и медиков. Лукаш утверждает, что видела «искусственное нагнетание истерии», а состояние Роженко было не таким уж и критическим.

Шарий сразу же напомнил, как выглядел Никита на больничной койке. «Елена, у него один глаз никогда не восстановится. Что Вы несете, Вы в своем уме?».

Лукаш обеспокоена какой-то «игровой комбинацией» Шария. Но нам неведомо, что в ней плохого (или что хорошего). У нас причин для беспокойства нет. Был бы комбинация интересная и полезная…

Лукаш резонно требует от Шария доказательной базы тех обвинений, которые он предъявляет Портнову. И не верит, что она появится. Но зачем же так нервничать, если у Шария ничего нет на Портнова?

«Несравненная Елена Лукаш», — как-то так, бывало, выражался в своих видеоблогах Шарий. А Елена Леонидовна ему теперь безумие, манию преследования и параноидальный бред вменяет.

«Швейк и поручик Лукаш смотрели друг на друга. В глазах поручика сверкали ярость, угроза и отчаяние. Швейк же глядел на поручика нежно и восторженно, как на потерянную и вновь найденную возлюбленную» (Я. Гашек).