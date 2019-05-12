Портнов раскритиковал советника Зеленского за «киргизский эпос»

12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит одиозные решения действующего главы государства Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

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«Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения Петра Порошенко пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется — «доживать по-новому», — сказал Данилюк в интервью изданию «Лига.нет».

Он сообщил, что команда новоизбранного президента сотрудничает с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции.

«Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого», — сказал Данилюк.

В то же время украинский юрист, бывший замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов раскритиковал эти заявления Данилюка.

“Данилюк рассказал, как он будет перезапускать Верховный Суд и отменять Указы Порошенко о назначении судей. Учитывая, что уволить судью Верховного Суда можно только если полнолуние сопровождается одновременным вхождением Юпитера в зону созвездия Стрельца, делать такие заявления можно, если ты можешь обеспечить результат сказанного.

А если не можешь, то любое следующее слово будет тебя девальвировать и наносить ущерб Президенту. А ещё, от греха подальше, не надо противопоставлять себе судейский корпус и угрожать без рычагов реализации своих угроз.

И вообще, лучше советоваться с Главой государства, а не выступать от своего имени в рамках киргизского народного эпоса «что вижу, то и пою», – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, что перед уходом с поста Порошенко осуществил кадровую ротацию ряда важных должностных лиц, а также поназначал на государсвенные посты людей из своего окружения.