Портнов рассказал, как кошмарит Порошенко и Парубия

08.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Уголовные производства против экс-президента Украины Петра Порошенко и его соратников набирают обороты, и, несмотря на затягивание процесса, фигуранты ответят по полной программе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пока по бывшему президенту, по тем преступлениям, которые ему предъявляются Государственным бюро расследований, – как вы знаете, сегодня он не явился на очередной допрос. Это уже третья неявка. Ищет постоянно причины: то заграничная поездка, потом адвокат отдыхал и не смог прийти без него. А на другого адвоката у Петра Алексеевича денежных средств не хватает.

Когда ты постоянно не являешься, значит, ты ищешь причину, ты боишься. Соответственно, тебе есть что скрывать», – пояснил юрист.

«У нас Парубий в зоне риска по двум эпизодам. Насколько мне известно, допрошено уже около ста депутатов прошлого созыва», – добавил Портнов.

По его словам, окружение Порошенко обвиняется в том, что «они фактически узурпировали власть, они избрали премьер-министра без конституционных полномочий и взяли, таким образом, контроль над финансами и природными ресурсами, медициной, образованием, бюджетом, министерством внутренних дел и всем остальным».

«Поэтому в этом деле главный фигурант – Парубий. Быстро это дело может не закончиться, но пока есть и другие эпизоды. Это дело майдана и дело второго мая», – резюмировал Портнов.