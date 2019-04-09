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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Украина
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Портнов: Реванш – то, что нужно Украине

Реванш антимайданных сил – это то, что нужно сейчас Украине.

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале бывшмй замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Друзья, Порошенко пугает всех реваншем. Разъясните мне кто-то, а что плохого в реванше? Реванш – это как раз то, что нужно. Реванш – это жёсткий и симметричный ответ. Загнать преступное воровское кубло за дурдом и осудить к длительным срокам лишения свободы, – это реванш. Я за реванш”, – сделао признание экс-чиновник.

Ранее Портнов опубликовал в соцсети Телеграм картинку, которую в данный момент массово распространяют в соцсетях сторонники Порошенко для запугивания майданного электората “реваншем регионалов”.

“Приближённые Порошенко распространяют в сети фото с моим высказыванием. Но оно настолько прекрасно, что я его и у себя поставлю”, – пишет Портнов.

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