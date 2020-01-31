Портнов: СБУ Грицака-Порошенко – преступная организация убийц
СБУ стояла за организацией целого ряда умышленных убийств в Украине, и причастна к убийству Павла Шеремета.
Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что СБУ Грицака-Порошенко стояла за организацией целого ряда умышленных убийств и насилия в стране. Я считаю, что СБУ времен Порошенко – преступная организация. Этому нужно дать оценку.
Как человек, которого часто обвиняют в нарушении тайны следствия, я знаю, что 13 сотрудников СБУ контактировали с двумя подозреваемыми (по делу Шеремета), которые сейчас находятся на скамье подсудимых.
Это Антоненко, т.е. «Музыкант», и так называемая врач, которая, как следствие видит, особо и врачевала, Кузьменко.
Несмотря на то, что они отрицали собственную связь, следствие по моим данным располагает доказательствами десятков личных контактов в Фейсбуке, мессенджерах и т.д.
Я считаю, общество должно увидеть, чем занималось СБУ вместо охраны украинских граждан в соответствие со своими прямыми функциями», – заявил портнов.
Спасибо!
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