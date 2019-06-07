Портнов: «Сейчас самое удобное время для ареста Порошенко»

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Фигуру бывшего президента Петра Порошенко необходимо вернуть в подходящий для него медиафон и “привычную воровскую повестку” – хищения, мародёрство, узурпация власти, преследование журналистов, злоупотребление властью, вмешательство в судебную систему и причастность к убийствам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую позицию высказал в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов, инициировавший против Порошенко уголовное расследование по четырем заявлениям о совершении преступлений.

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“Друзья, обратите внимание, о чем сейчас говорит Порошенко. У него европейская безопасность, блокада Донбасса и доклад в Брюсселе.

Его нужно полностью вернуть в привычную воровскую повестку – хищения, мародёрство, узурпация власти, преследование журналистов, злоупотребление властью, вмешательство в судебную систему и причастность к убийствам.

Ему ни на секунду нельзя позволить поднять голову. В ближайшие недели нужно совершить существенный рывок в расследованиях, арестовать все счета и активы и поставить вопрос о мере пресечения.

Сейчас самое удобное время для его ареста. Потому что потом придётся проходить более сложную процедуру и уже получать разрешение у парламента”, – заявил Портнов.