10.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Портнов внесёт законопроект о масштабной люстрации «соросят»




Людей, которые работали в неправительственных организациях, в фондах Сороса и прочих, необходимо лишить на пять лет права занимать любые государственные должности на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский юрист Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я завтра обнародую законопроект о внесении изменений в закон о люстрации и призываю депутатов зарегистрировать его. В нём будет указано, что все люди, которые работали в неправительственных организациях, в фондах, любых, Сороса и в любых общественных организациях, которые финансировались из-за рубежа, – запретить им в течении 5 лет занимать любые государственные должности в стране.

Я считаю, что если кого-то финансировало иностранное государство, значит перейдя на государственную должность, человек сохраняет перед таким иностранным государством и перед такой организацией зависимость. Значит, нет гарантий, что он будет работать в интересах Украины. Есть риски, что такие люди будут работать в интересах третьих стран.

Поэтому все, кто работал в фондах «Видродження», «Transparency International», в фондах каких-то Шабуниных и других воров, никто не будет иметь права работать», – заявил Портнов.

«Да, эта власть, скорее всего, закон не примет, но это наша общественная позиция. Мы этот закон обнародуем и призовём депутатов его зарегистрировать и за него голосовать.

Сегодня не примут, а завтра – вон, как с мониторинговой миссией ООН получилось, с требованием отменить закон об амнистии. Сегодня одна позиция, а завтра, вы знаете, вода подточит камень, будет другая позиция», – добавил украинский юрист.

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