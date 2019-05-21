Портнову не терпится оказаться в центре воровской малины
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
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“Да, вызвали по делу о преступлениях во время Майдана”, – ответил Горбатюк на вопрос журналистов, вызвали ли Андрея Портнова на допрос в ГПУ.
Как отметил Горбатюк, допрос должен состояться 27 мая в 11:00.
Сейчас, по словам Горбатюка, Портнова вызывают в статусе свидетеля.
Сам Портнов прокомментировал эту информацию в своем телеграм-канале.
“Прочитал в СМИ, что меня вызвали в ГПУ по делу Майдана. Обязательно прийду. Никогда раньше не доводилось оказаться в самом центре воровской малины”, – написал он.
Как сообщал ПолитНавигатор, ранее вчера экс-заместитель главы АП времен Януковича Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в совершении преступлений, а сегодня ГБР зарегистрировало это заявление и начало по нему расследование.
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