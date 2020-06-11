Портрет президента Сербии в Сребренице вызвал протесты исламистов

11.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В Боснии муниципалитет Сребреницы повторно установил билборд с изображением президента Сербии Александра Вучича в знак благодарности как инициатору существенной финансовой помощи этому небольшому городку. Предыдущий плакат был уничтожен неизвестными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Борд с изображением Александра Вучича был размещен на въезде в Сребреницу, на территории пригородного поселка Учина Башча по инициативе местного муниципалитета.

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«Мы поставили плакат перед районной администрацией, поскольку мы обязаны поблагодарить президента Вучича, который внес большой вклад в улучшение жизни жителей Сребреницы с помощью многомилионных пожертвований, – прокомментировал ситуацию мэр Сребреницы, серб Младен Груичич. – И эти пожертвования, конечно же, не прекратятся для Сребреницы. Нашим маленьким жестом мы хотели выразить благодарность президенту Вучичу. Однако кто-то сломал его (борд – ред.) и показал, что он не хочет общей (для всех национальностей, населяющих городок – ред.) жизни и протянутой руки Сербии».

Предыдущий аналогичный борд был уничтожен несколько дней назад, и установленный на его месте новый отличается от прежнего только надписью на латинице, тогда как предыдущая была выполнена кириллицей – официальным алфавитом Республики Сербской Боснии и Герцеговины, в состав которой входит Сребреница.

«Я сожалею о том, что это становится предметом политических беспорядков, – прокомментировал инцидент прежний мэр города, бошняк Чамил Дуракович. – Если муниципалитет и местное правительство хотят поблагодарить, есть разные способы сделать это. Этот же (установление борда – ред.) буквально ни что иное, как разжигание межэтнической розни».

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-ых он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

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Пропагандистский ролик мусульманских боевиков Насера Орича, запечатлевший уничтожение в Рождество 1993 года сербского села Кравица под Сребреницей

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Ролик памяти сербских детей, убитых мусульманскими боевиками в окрестностях Сребреницы и Братунаца.

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Сербское село Кравица после налета мусульманских боевиков Насера Орича.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

Боевики Насера Орича (на коне) позируют на фоне сожженного ими православного храма

После чего США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.

Созданный же на месте «геноцида» мемориальный комплекс Поточари регулярно делает политические заявления, обостряя и без того сложные межэтнические отношения.