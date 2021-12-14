Адвокат Савченко и Навального пугает поляков портретами Сталина в кабинетах

Новости Украины

Польские государственные СМИ придерживаются основных и довольно простых правил пропаганды. Одно из них: про Россию говорим либо плохо, либо вообще ничего. И в соответствии с этими принципами в эфиры польских СМИ приглашаются только определенные лица.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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В Польше и в нескольких других странах Центральной Европы начали вновь переживать за судьбу российского общества «Мемориал», имеющего статус иностранного агента и якобы преследуемого российскими властями. Поэтому польская гостелерадиокомпания решила пригласить Илью Новикова, российского адвоката, который давно переехал в Киев и обслуживает интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Новикова, ранее защищавшего осужденную в РФ за причастность к убийству журналистов и выданную Киеву по обмену Надежду Савченко и осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, спрашивали, естественно, не про Украину и его стратегического клиента, и даже не про юридические тонкости, связанные с «Мемориалом». У него решили поинтересоваться обстановкой в России. В итоге юрист выступил на Польском радио в качестве авторитета, разоблачающего пороки политической системы нынешней России.

«Власть хочет вновь повесить в кабинетах портреты Сталина. Испытывает тесную связь с теми, которые однажды расстреливали людей», – утверждает Новиков.

Далее он рассказывает польским слушателям о том, что на самом деле российские власти отрицают расстрел польских офицеров в Катыни, сожалея о том, что в прошлом Москва извинялась за это.

По словам Новикова, российская политическая система подвергает преследованиям всех инакомыслящих. Во всем виноват, естественно, лично российский президент. Пытаясь доказать масштаб оппозиционных настроений, адвокат-оппозиционер ссылается на протесты против карантинных ограничений, утверждая, что это на самом деле отражение социального недовольства политикой Кремля. Странно, что молчит про подобного рода протестные настроения на своей новой родине, Украине, не говоря уже про беспорядки на этом фоне в странах Евросоюза.

Из Новикова польские СМИ делают «эксперта» по состоянию дел в современной России. Это показывает не только намерения журналистов участвующих в антироссийской кампании, но и уровень кураторов польских государственных СМИ. Ведь есть действительно много оппозиционных политиков, экспертов и публицистов в современной России. Но из них сложно выдавить бредовые тезисы и абсурдные обвинения. А вот Новиков скажет, что угодно. И еще подчеркнет, что в Киев переехал не ради получения порошенковских денег, а лишь потому, что в Москве быть адвокатом опасно.