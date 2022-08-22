Португалия, Греция и Кипр высказались против железного занавеса для россиян

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Португалия выступила против запрета на въезд российских туристов в Европейский Союз.

Об этом заявили местной газете Eco в министерстве иностранных дел страны.

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В МИДе Португалии подчеркнули, что цель санкций против Москвы должна состоять в том, чтобы «наказать российскую военную машину, а не российский народ». Тем не менее, Португалия примет участие в обсуждении этого вопроса между 27 государствами-членами, которое состоится 31 августа.

«Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении, которое в конечном итоге может состояться на европейском уровне, по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС, как мы всегда делали», — говорится в заявлении МИД страны.

Также против запрета на выдачу туристических шенгенских виз россиянам выступили Греция и Кипр. Обе страны отвергли призыв Украины к такому запрету. сообщает иностранное издание Politico, информирует УНН.

Обе станы страны объединяются в поддержку позиции немецкого канцлера Олафа Шольца, выразившего мнение, что Западу «следует обвинять президента России Владимира Путина, а не российский народ».

Власти Кипра, где проживает крупное русскоязычное эмигрантское сообщество, придерживается такой же позиции, как и Берлин.

«Мы верим в контакты между людьми, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какое-то значение для россиян», – заявил генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу.

Напомним, на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против России.

Ранее визовую политику в отношении россиян изменила Польша – с начала СВО на Украине гражданам России Польша выдала лишь 4,5 тыс. виз, тогда как за весь прошлый год было более 31 тысячи. Таким образом, выдача виз россиянам сократилась примерно втрое.

С 18 августа Эстония не будет пускать граждан России с шенгенскими визами, которые выдала ранее. Латвия и Литва также прекратили выдачу новых туристических виз российским гражданам.

Финляндия, имеющая самую длинную в Европе границу с Россией, с 1 сентября сократит количество заявлений на получение российской туристической визы всего до 10% от обычной нормы в 1000 заявок, получаемых в день. Законодательство Финляндии исключает полный запрет выдачи виз на основании гражданства заявителя.