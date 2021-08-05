Португальский эксперт: «Хорватия сделала с сербами в 1995 году то, что не успели усташи в 40-е»

05.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Мировое сообщество целенаправленно закрывало глаза на преступления, совершенные хорватской военщиной в 1995 году во время и после операции «Олуја» (Буря).

Об этом изданию Diario de Notisias рассказал португальский генерал-майор Карлос Мартинс Бранко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не может сказать, что он не знал, что происходит. За событиями наблюдали и их контролировали высшие военные наблюдатели ООН и военные наблюдатели Европейского Союза. Хотя информация и отчеты достигли самого высокого уровня, мало что было сделано для того, чтобы обуздать импульс хорватского правительства», – рассказал Карлос Мартинс Бранко.

Сам отставной военный был заместителем главы миссии военных наблюдателей ООН в Хорватии и БиГ с 1994 по 1996 годы.

Карлос Мартинс Бранко

Он утверждает, что международные усилия по пресечению нарушений прав человека были «ужасно робкими», и заключает, что не только мировые политические лидеры были «соучастниками убийств», но и что некоторые очень влиятельные политические деятели в международном сообществе молчаливо поддерживали действия Хорватии.

Бранко вспоминает, что операция «Штурм хорватской армии» против сербских сил в Краине, начавшаяся 4 августа 1995 года, привела к уходу из Хорватии около 250 000 сербов и ликвидации около 2 500 беспомощных сербских мирных жителей.

«Они убивали тех, кто не успел или не смог сбежать из-за преклонных лет, грабили, сжигали дома, уничтожали посевы… и все это при поддержке высшего уровня хорватского государства. Жизнь в Краине стала адом для тех, кто не мог спастись. Открытое кладбище. Все это происходило на глазах пассивного международного сообщества», – заявил Карлос Бранко.

Однако Международный уголовный суд не рассматривал геноцид против сербов из Хорватии, правда, признав, что в ходе операции «Буря» проводились этнические чистки. Однако, по словам эксперта, многие командиры подразделений, ответственные за совершенные зверства и преступления, продолжили свою военную и политическую карьеру в Хорватии после войны и занимали высокие посты в стране в качестве министров, депутатов, мэров.

Португальский генерал считает, что вето Совета Европы в мае 1996 года, отложившее членство Хорватии в этой организации на шесть месяцев, было «не чем иным, как фарсом, созданным людьми с нечистой совестью, несмотря на их примирительную риторику о правах человека».

Бранко убежден, что недопустимо управлять международной политикой, руководствуясь двумя критериями: снисходительностью по отношению к союзникам и законностью по отношению к другим.

Отставной военный считает, что преступления, совершенные во время и после «Бури», напоминают события Второй мировой войны, когда сербское население Хорватии целенаправленно уничтожалось нацистами усташеской Независимой Державы Хорватской.

«Туджману удалось сделать то, что фашистское государство усташей Независимой Державы Хорватской не смогло сделать во время Второй мировой войны: навсегда изгнать сербское население из Краины. Эта жестокая этническая чистка побуждает нас пересмотреть гипотезы о геноциде, учитывая неизбирательные казни без надлежащего судебного разбирательства и свидетельства крупномасштабных убийств беспомощных гражданских лиц», – отметил эксперт.

Напомним, что операция «Олуја» (Буря) началась 4 августа 1995 года и длилась по 9 августа. В ходе нее было практически полностью уничтожено непризнанное государство хорватских сербов – Республика Сербская Краина.

Именно эту операцию и предшествовавшую ей операцию «Молния» (Бљесак) долгое время рассматривало руководство Украины, как способ решения «проблемы» русских республик Донбасса.