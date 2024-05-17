Порты и НПЗ: Украина атаковала Новороссийск, Севастополь и Туапсе

Олег Кравцов.  
17.05.2024 08:46
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня


Сегодня ночью Украина совершила массированный налет беспилотниками на территорию России.

Подавляющее большинство дронов сбили, но есть и результативные прилеты.

Сегодня ночью Украина совершила массированный налет беспилотниками на территорию России. Подавляющее большинство дронов сбили,...

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«Сегодня ночью киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Благодарен нашим военнослужащим за слаженную и качественную работу.

Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет. Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети», – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Несмотря на призывы губернатора, в сети появились кадры ударов по городу.

Изначально заместитель мэра Новороссийска в соцсеятх сообщил, что жителям города следует сидеть по домам после ночных ударов.

Но позже администрация города уточнила, что все ограничения сняты.

В украинских источниках утверждается, что в Новороссийске был атакован порт, мазутный терминал и объект «Транснефти».

Кроме того, был атакован НПЗ в Туапсе.

«По информации ЕДДС Туапсинского района, рано утром 17 мая киевским режимом совершена попытка террористической атаки с использованием 2 БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет», – проинформировал Оперативный штаб Краснодарского края.

Утверждается, что утром пожар был локализован.

Кроме того, украинские БПЛА ночью атаковали Севастополь.

«В Севастополе отражается атака беспилотных летательных аппаратов, используется стрелковое оружие. В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет», – сообщил в полвторого ночи глава Севастополя Михаил Развожаев.

При этом в городе частично пропал свет. По словам Развожаева, отключение вызвано падением обломков дронов на подстанцию.

После трех ночи атака продолжалась.

«Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории. Не снимайте и не выкладывайте работу наших военных. Этим вы помогаете врагу!», – призвал губернатор Севастополя.

По его словам, за ночь «уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров».

Развожаев уточнил, что энергетики приступили к восстановлению энергоснабжения.

По данным Минобороны РФ, в четырех регионах России за ночь уничтожили 102 украинских беспилотника. Отмечается, что Крым атакован 51 беспилотником, Краснодарский край — 46, Белгородская область — шестью, Курская — одним.

«Сегодня противник совершил сразу несколько массированных налетов своими БПЛА. Удары наносились по Севастополю, Новороссийску и в район, недавно отремонтированного, Туапсинского НПЗ, – подводит промежуточные итоги ночного налета в своем тг-канале военный обозреватель Юрий Подоляка. – Судя по всему, 15 уничтоженных вчера БЭКов также должны были принимать участие в этой атаке, но не дошли.

Пока результаты по ним неясны (кроме пожара на НПЗ), а снимки из космоса, которые были выложены на военных украинских пабликах показали, что во время предыдущих трех ударов по Севастополю (аэродром Бельбек) было уничтожено три боевых самолета».

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