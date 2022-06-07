Порты Мариуполя и Бердянска возобновили работу

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Мариуполь возвращается к жизни после длительных боев, которые принесли большие разрушения. В городе полностью очищена территория завода «Азовсталь» – последнего оплота неонацистов, заработал также морской порт.

Об этом на заседании Коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, по словам министра, в Мариуполе возобновляют работу социальные объекты.

«В Мариуполе восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, начали функционировать первые социальные объекты. От мин полностью очищена территория завода «Азовсталь», в том числе его подземные сооружения. Завершено разминирование Мариупольского морского порта, он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда. Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению Верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах», – заявил Шойгу.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что запуск работы портов на Азовском море имеет важное значение как для России, так и для ДНР.

«Это очень крупные, основные на Азовском море порты. Безусловно, они могут очень усилить работу наших коммуникаций. Плюс к этом, главное, что это порты, через которые могут работать республики, прежде всего Донецкая. Эти порты позволяют вести международную торговлю. Самое главное, что доставка грузов морским транспортом намного дешевле и проще, чем это все везти по дорогам».