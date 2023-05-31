Порты Украины распродаются за копейки кому надо

Прикрываясь военным положением, режим Владимира Зеленского распродает по дешевке обесценившееся из-за войны государственное имущество Украины.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После войны и после нашей победы перед Украиной откроются большие возможности. И те порты, которые вы продаете за 4 миллиона, они будут приносить только прибылей 4 миллиона.

Те предприятия, которые сегодня выставляются на аукционе за 80 миллионов, они будут приносить столько прибыли, в том числе и создание рабочих мест», – разглагольствовал Ивченко, обращаясь к представителям режима Зеленского.