Порты Украины распродаются за копейки кому надо

Вадим Москаленко.  
31.05.2023 00:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса


Прикрываясь военным положением, режим Владимира Зеленского распродает по дешевке обесценившееся из-за войны государственное имущество Украины.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прикрываясь военным положением, режим Владимира Зеленского распродает по дешевке обесценившееся из-за войны государственное имущество...

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«После войны и после нашей победы перед Украиной откроются большие возможности. И те порты, которые вы продаете за 4 миллиона, они будут приносить только прибылей 4 миллиона.

Те предприятия, которые сегодня выставляются на аукционе за 80 миллионов, они будут приносить столько прибыли, в том числе и создание рабочих мест», – разглагольствовал Ивченко, обращаясь к представителям режима Зеленского.

 «Если за бесценок все уйдет, что мы будем предлагать миру?» – добавил депутат.

Его коллега Алексей Молчанов сообщил, что при этом результаты приватизационных конкурсов оперативно корректируются силовиками, если вдруг на аукционе побеждает неугодный покупатель.

«Вчера проводили комитет, где рассматривали кейсы, когда правоохранители приходят к покупателям объектов и требуют отмены результатов аукционов, и пытаются забрать эти объекты. Это несправедливо по отношению к праву собственности и бизнесу», – сказал Молчанов.

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