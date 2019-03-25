«Порвать отношения с Россией» – шабаш белорусских нациков

25.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Минску предложили разорвать все партнёрские отношения с Россией, и в первую очередь выйти из договора о коллективной безопасности.

Об этом в ходе организованного белорусскими националистами митинга в честь «Дня воли», транслируемого финансируемым Госдепом США «Радио Свобода», заявил исполняющий обязанности главы «Объединённой гражданской партии» Николай Козлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Козлов потребовал вывести иностранные войска с территории Беларуси.

В свою очередь председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич призвал республику переориентироваться на ЕС.

«Нужно ли нам союзное государство со столицей в Москве? Нужен ли нам российский рубль и выборы в союзный парламент? Можно ли назвать гарантом независимости человека, который подписывает позорные союзные соглашения? А хотим ли мы жить в действительно независимой Белоруссии? Хотим ли мы, чтобы Белоруссия была полноценным членом семьи европейских народов? Сделаем ли мы всё возможное, чтобы построить независимою, европейскую и независимую Белоруссию?», – распалял он толпу, которая ему отвечала «Нет» и «Да» соответственно.

А белорусский националист Дмитрий Дашкевич поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко и всех госработников, потому что, по мнению радикала, только благодаря отмечаемому в этот день событию «злодеи могут злодействовать».

Также радикал зачитал длинный список погибших в первой половине прошлого века белорусов.

«Этот список можно продолжать долго. Из них только один человек был замучен нацистами из Германии. Остальные были замучены нацистами из Москвы и местными нацистами из Коммунистической партии. И невинная кровь этих людей сегодня кричит в Куропатах», – добавил националист.