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31.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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«Порву всем ..опы!» На Камчатку возвращается очень злой гей – в местном «Яблоке» переполох


Видео с заседания камчатской организации партии «Яблоко» выложено в интернет. На нем партиец с возмущением пересказывает слова некоего Самойленко.

«Я приеду, надо ваше болото всколыхнуть. А потом в конце: я порвал ваши жопы. Я не хочу, чтобы Самойленко рвал мне жопу. Скажите, кто из сидящих здесь хочет, чтобы ему Самойленко рвал жопу», – возмущается «яблочник».

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Однопартийцы советуют ему «перечитать Фрейда» и объясняют, что Самойленко использовал «жаргон».

Волнение соратника Явлинского становится понятным, если почитать камчатские СМИ, героем публикаций которых часто становился Дмитрий Самойленко, который презентовал себя как психолог и постоянно влипал в скандалы. Например, когда написал статью о нетрадиционном сексе у камчадалов.

Позже он стал руководить правозащитным центром «Личность», сосредоточившись за защите прав ЛГБТ. Когда Самойленко объявил о намерении открыть еще и гей-клуб, это вызвало в Петропавловске всплеск гомофобных настроений.

Нужно ли объяснять, что агитационная работа Самойленко в партии «Яблоко» приносила обратный результат. Агитатора тупо пытались избить.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил на пресс-конференции в Москве, что партия «Яблоко» является главной политической силой в России, открыто выступающей за права ЛГБТ. Этот пункт содержится в ее предвыборных документах, в руководстве партии есть представители сексуальных меньшинств.


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