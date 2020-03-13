13.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Посетившие Крым украинцы представляют угрозу для Киева – депутат Госдумы




СБУ берёт на карандаш всех украинских туристов, посещающих Крым, потому что жители нищей «незалежной», увидевшие, что под русской «оккупацией» живётся гораздо лучше, являются большой угрозой для киевского режима.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый год у нас (в Крыму – прим. ред.) турпоток с Украины всё увеличивается. Именно поэтому наши оппоненты сегодня начинают брать на карандаш всех, что приезжает на территорию Крыма.

Потому что – это мягкая сила. Они возвращаются, и на Украине говорят: «Крымчане живут хорошо, намного лучше нас. Посмотрите, там можно жить по-другому». Они переживают, что эта история перекинется на Украину, им надо любой ценой удержать власть.

А этих людей на Украине не так много, порядка 10% этих агрессивных. А остальные люди нормальные, адекватные, хотят жить под мирным небом, растить детей, и с уверенностью смотреть в завтрашний день. А у них этой уверенности, к сожалению, нет», – констатировал депутат.

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