«Пошел на х-й». Рабинович ответил члену фракции посольства США

01.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович публично послал на три буквы своего бывшего коллегу по парламенту, ныне – члена Наблюдательного совета «Укрзализницы» Сергея Лещенко.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», это произошло в ответ на призывы Лещенко возбудить уголовное дело против Рабиновича.

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Так, в своем блоге Рабинович опубликовал «языковую» карту Украины, где указано, что русскоязычных регионов в стране больше, чем украиноязычных. При этом, на карте отсутствует Крым, а часть Донецкой и Луганской областей подписана как ДНР и ЛНР, что взбесило экс-депутата Лещенко, активно поддержавшего госпереворот и гражданскую войну на Украине.

«Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание», – написал Лещенко в комментариях.

В ответ на это Рабинович не стал заниматься дипломатией и ответил прямо: «Сергей Лещенко, пошел на х-й».

Многие подписчики Рабиновича поддержали его и намекнули, что Лещенко сам должен был бы отправиться за решетку.

«Сергей Лещенко, это с вас надо спросить, где Крым? Это вы и ваше шобло должны отвечать за сдачу Крыма, развал страны и геноцид народа. За все ваши художества вы должны понести самое суровое наказание. И даст Бог мы этого наконец дождёмся», – пишет Нина Пантю.

«Чудовище Лещенко рассказывает о законности? Отчитайся по многомиллионным премиям глубоко убыточного предприятия. И посмеемся все вместе. Наблюдатель, блин. Борец с коррупцией, ёлки. Вот же наглец», – отмечает Светлана Владимирова.

Напомним, что Лещенко эксперты относили к условной фракции посольства США в украинском парламенте.