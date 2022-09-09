Пошел позитив: резервы вступили в бой. Продвижение ВСУ остановлено

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Новости Украины

На подступах к Купянску продолжаются тяжелые бои. Угрожающей остается ситуация и для Изюмской группировки российских войск. Тем не менее впервые за последние двое суток появились сдержанн0-оптимстические новости.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

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«Переброшенные резервы ВС РФ со стороны Боровой сумели отразить наступление ВСУ на Гороховатку и предотвратить перерезание моста Изюм — Боровая. Бои на данный момент ведутся в районе села Ясиноватое. Населенные пункты Синиха, Сеньково, Лесная Стенка, Федоровка находятся под постоянным огневым контролем ВС РФ. На этом участке пока не задействован основной ударный кулак ВСУ: от Сеньково и Грушевки на юг пытались пройти малые маневренные группы», – отмечается в публикации.

Кроме того, указывается, что власти Купянска и Изюма объявили об эвакуации гражданского населения, поскольку ВС РФ готовятся к обороне и возможной осаде населенных пунктов. При этом значительная часть жителей не хочет покидать родные дома, несмотря на грозящие расправы со стороны украинских формирований.

«ВСУ «Хаймарсами» нанесли удар по командному пункту ВС РФ в Двуречной. В результате обстрелов частично выведен из строя мост в Купянске через реку Оскол. Неясной остаётся судьба восточной Балаклеи и участка трассы Балаклея — Савинцы. На данном этапе наиболее оптимистичным сценарием развития обстановки со стороны командования ВС РФ считается создание котла и заманивание – уничтожение ВСУ в квадрате Шевченково — Купянск — Изюм — Балаклея. Насколько такой сценарий реалистичный — покажет время. Пока задача дня ВС РФ — остановить продвижение ВСУ и не дать закрепиться на достигнутых рубежах», – подчеркивается в обзоре.

Ниже – карта по состоянию на 15.00. Сравнивая две карты, можно увидеть, что ВСУ удалось немного отбросить на южном (для ВСУ) направлении контрударом.

«Украинская тактика использования малых маневренных групп в стиле «Исламского государства» себя на первом этапе оправдала, сейчас подтягивается тяжёлая техника и мобильные средства ПВО. Если ВСУ удастся закрепиться, то отвоевать захваченные территории будет гораздо сложнее, а бой уже будет явно не на этих рубежах. Впрочем, в Купянск и Изюм перебрасывают действительно крупные [российские] силы», – резюмирует «Рыбарь».

Свежие новости сообщил также военкор Евгений Поддубный, который находится в районе боевых действий.

«Наша группа с точки приземления Ми-26, которыми весь день МО перебрасывает резервы вернулась в Купянск. Основные силы противника находятся в 8-9 км от города. Наносят массированное огневое поражение по Купянску. Подразделения ВСУ стремятся окружить российскую группировку в Изюме. Для этого мобильные группы киевского режима вышли к реке Оскол по пересеченной местности в районе Сеньково. Южнее Изюма противник также повысил активность. Купянск готов к обороне, не смотря на массированное огневое воздействие формирований режима. Связывался с Изюмом, там так же в полном объеме владеют обстановкой. Предпринимают все возможное и не возможное, чтобы ликвидировать угрозу окружения. Работает авиация ВС РФ, армейская и штурмовая. Резервы продолжают прибывать к нам со вчерашнего дня. По воздуху и по земле», – рассказывает Поддубный.