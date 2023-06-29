«Пошёл быстрый рост»: российские производители вздохнули после ухода западных компаний

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Россия ничего не потеряла от ухода из страны западных компаний, а даже приобрела.

Об этом сегодня на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже говорил, что на протяжении долгого времени крупные зарубежные компании, по сути, вытесняли нашу отечественную продукцию, причём далеко не всегда за счёт качества и цены, а за счёт агрессивной рекламы и за счёт, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили, а там по некоторым направлениям субсидирование просто сумасшедшее. ВТО этого, как правило, не замечает или замечает, но сделать ничего не может, потому что наши зарубежные коллеги, особенно в Европе, очень хорошо научились обходить все эти требования ВТО. И в рекламу вкладывали, конечно, гигантские ресурсы. Даже свой уход из нашей страны некоторые превратили в громкую пиар-акцию. Не знаю, поможет пиар-акция в их бизнесе или нет – сомневаюсь, вряд ли. Из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, более того: кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные направления. В результате вся экономика двигается вперёд», – сказал Путин.

По его словам, за пять месяцев текущего года российскими предпринимателями подано более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков – на 35% больше, чем в прошлом году. Постоянно растёт число регистраций отечественных брендов. При этом ВВП России в мае – за год, от мая к маю – вырос на 5,4%.

«Это достойный показатель. А что касается обрабатывающей промышленности, то там рост измеряется двузначными цифрами – 12,8 процента. Обрабатывающая промышленность подросла, здорово. Это не только за счёт оборонки, не только, у нас и смежные отрасли подрастают. И это на фоне самой низкой за всю новейшую историю безработицы и низкой инфляции. Это хорошая работа, это хороший результат», – подчеркнул Путин.