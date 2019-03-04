Пошла цепная реакция в пользу Зеленского

04.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинский шоумен и комик Владимир Зеленский, лидирующий в президентских рейтингах, является человеком скорее прозападных взглядов.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” заявил киевский политолог Владимир Фесенко.

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Издание обратило внимание на высокий рейтинг Зеленского (порядка 28 процентов от числа определившихся избирателей) и поинтересовалось, стали ли неожиданными для Фесенко такие показатели.

“Для меня неожиданность даже не просто его лидерство, потому что оно проявилось еще в конце января и было понятно, какие факторы работают, почему возник рейтинговый рывок Зеленского. А вот в феврале нет каких‑то явных громких событий в кампании Зеленского, а рейтинг все равно растет. Пошла цепная реакция в его пользу”, – сказал эксперт.

При этом он отметил, что сегодня электорат Зеленского стал шире и разнообразнее.

“Среди его сторонников есть и умеренные ватники где‑нибудь в Харькове, например, и умеренные патриоты. Все‑таки главное, что их всех объединяет, это тренд против всех политиков. Но преобладают действительно молодые люди, жители городов, это наиболее общая характеристика его электората”, – указал политолог.

Также он затруднился дать прогноз, каким президентом будет Зеленский в случае своей победы.

“По его выступлениям, интервью можно делать вывод, что он человек скорее либеральных, прозападных взглядов, нежели русофил. Он подчеркивает, что осудил и осуждает российскую агрессию, но при этом он и пацифист. Это заметно и, видимо, очень искренне, он выступает за мирный переговорный вариант разрешения конфликта на Донбассе. Но все равно, думаю, по большинству ключевых вопросов государственной политики не только мы ничего не можем сказать о нем, он сам вряд ли может четко сформулировать, какой будет его позиция”, – резюмировал Фесенко.