Пошла третья неделя с убийства главы ХАМАС – Иран все еще готовит «жесткий ответ» Израилю

Сергей Рыжов.  
13.08.2024 11:22
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Дзен, Дипломатия, Израиль, Иран, Политика, США


По оценкам Израиля и США, удар возмездия со стороны Ирана и его союзников, которого опасались в последние несколько дней, скоро произойдёт. О том, что это возможно «на этой неделе», в очередной раз заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«На данный момент трудно сказать, как может выглядеть атака Ирана и его союзников. Но мы должны быть готовы к возможной серии атак, которые могут оказаться серьёзными», — цитирует слова Кирби издание The Times of Israel.

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По оценкам Израиля и США, удар возмездия со стороны Ирана и его союзников, которого...

По его словам, в последние дни США усилили свое региональное военное присутствие.


«Мы, очевидно, не хотим, чтобы Израилю пришлось защищаться от очередного нападения, как это было в апреле. Но если это произойдет, мы продолжим помогать им защищаться», – отмечает Кирби.

Он добавил, что сейчас трудно определить, будет ли атака со стороны Ирана или его союзников и как она может выглядеть.

«Президент США уверен, что у нас есть возможности, чтобы помочь защитить Израиль, если до этого дойдет. Никто не хочет, чтобы до этого дошло», – подчеркнул он.

В связи с этой угрозой 12 августа Израиль привёл армию в «высочайшую степень боеготовности». Это произошло впервые в этом месяце.

Дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Тегеран отказаться от нападения, продолжаются, отмечает издание.

Запланированный на 15 августа новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС может сыграть решающую роль в разрядке ситуации на Ближнем Востоке, надеются в Тель-Авиве и Вашингтоне.

Со стороны эта история все больше напоминает фарс. Тегеран вот уже третью неделю занимается словесными эскалациями и щедро раздает угрозы, которые так и остаются невыполненными, заставляя думать, что помимо последнего китайского предупрежения существует еще и последнее иранское. 

Нерешительность и осторожность правящих иранских дедушек понять можно – никто не хочет рисковать полноценной войной в регионе, тем более накануне выборов в США по итогам которых президентом  Америки может стать известный своей произраильской позицией Дональд Трамп.

А, учитывая проверенные на практике “Авраамическими соглашениями” его возможности склонять на свою,  и израильскую,сторону арабские монархии Персидского Залива, Иран с сателлитами рискует, в таком случае, остаться в изоляции в исламском мире.

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