Пошла война на истощение – обирать украинцев начнут вдвое сильней – Золотарев

Вадим Москаленко .  
02.08.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Украинское государство ежемесячно тратит на войну против России в полтора раза больше средств, чем способно заработать.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство ежемесячно тратит на войну против России в полтора раза больше средств, чем...

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«Выдержит ли Украина войну на истощение? Судя по цифрам, экономике и финансам, выдержим ровно настолько, насколько нас будут поддерживать. Как на аппарате искусственного дыхания. Убедились, что больной не выходит из комы, аппарат отключили, и всё.

Мы на войну тратим 120 миллиардов в месяц, а поступления в бюджет – 80 миллиардов. У нас осталась только половина экономики, если отбросить туфту по военным расходам», – сказал Золотарев.

Эксперт подчеркнул, что расходы у киевского руководства растут, а пополнять бюджет нечем – значит, платить будут простые граждане.

«Нам дают понять: праздник жизни заканчивается, изыскивайте собственные ресурсы. И я думаю, что шарить по карманам будут с удвоенной силой. И не только у бизнеса, а и у простых граждан.

Потому что такими темпами не на что будет финансировать государство. В 2022 году на 640% рост расходов на оборону – это мировой рекорд. И 44 миллиарда военных расходов – зарабатываем мы такие деньги? И кто нам их даст?», – подытожил он.

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