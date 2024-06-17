«Пошли кризисы. Грядут большие проблемы»: украинский полковник о ситуации на фронте

Анатолий Лапин.  
17.06.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия


Российская армия находится в семи километрах от основной трассы, питающей донбасскую группировку войск ВСУ. Это грозит большими проблемами для Украины и свидетельствует о кризисе на Покровском (Красноармейском) направлении.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия находится в семи километрах от основной трассы, питающей донбасскую группировку войск ВСУ....

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«Это серьезно, но семь километров попробуй попади. Но если будет так продолжаться, такими темпами, то в ближайшее время мы увидим, что если это предположение противник реализует, а мы не отбросим его контратакой, то будут большие проблемы.

А ездить по проселочным – сражу будут там засады, ДРГ. В общем, огромная проблема будет… Кризисы начали возникать – вот на Покровском направлении начал возникать кризис. Если сейчас его не локализовать, он может перерасти в оперативный, оперативно-тактический», – заявил Стариков.

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