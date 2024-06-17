«Пошли кризисы. Грядут большие проблемы»: украинский полковник о ситуации на фронте

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия находится в семи километрах от основной трассы, питающей донбасскую группировку войск ВСУ. Это грозит большими проблемами для Украины и свидетельствует о кризисе на Покровском (Красноармейском) направлении.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Это серьезно, но семь километров попробуй попади. Но если будет так продолжаться, такими темпами, то в ближайшее время мы увидим, что если это предположение противник реализует, а мы не отбросим его контратакой, то будут большие проблемы. А ездить по проселочным – сражу будут там засады, ДРГ. В общем, огромная проблема будет… Кризисы начали возникать – вот на Покровском направлении начал возникать кризис. Если сейчас его не локализовать, он может перерасти в оперативный, оперативно-тактический», – заявил Стариков.