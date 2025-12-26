Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Центризбирком Боснии и Герцеговины, где заправляют мусульмане-бошняки, принял решение аннулировать результаты досрочных выборов президента Республики Сербской в ​​17 округах на 136 участках.

Это делается, чтобы подвергнуть сомнению победу соратника отстранённого от власти лидера боснийских сербов Милорада Додика – Синиша Каран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Каран в ноябре опередил кандидата от прозападной и лояльной бошняцкому Сараево Бранко Бланушу на 9 577 голосов.

Теперь ожидается решение о проведении новых выборов.

«Кого они обманывают? Во всей Республике Сербской в ​​день выборов возражения были только в трех местах. Избирательные участки назначили они, а не мы…. Мы будем бороться за Республику Сербскую и победим, потому что это единственный возможный вариант», – прокомментировал скандальное решение ЦИК сам Додик.

Напомним, что на досрочные выводы Республика Сербская была вынуждена пойти после того, как суд БиГ вынес решение против законно избранного президента Милорада Додика, запретив ему в течении шести лет занимать государственные должности.

Поводом стал бойкот решений западного надсмотрщика за Боснией – «Верховного представителя» – немца Кристина Шмидта, которого сербский энтитет не признал из-за того, что его кандидатура не прошла необходимого согласования в Совбезе ООН.