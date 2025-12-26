Пошли по беспределу: Босния отменяет результаты выборов в Республике Сербской

Алексей Топоров.  
26.12.2025 15:48
  (Мск) , Белград
Просмотров: 212
 
Балканы, Босния, Дзен, Политические репрессии, Республика Сербская


Центризбирком Боснии и Герцеговины, где заправляют мусульмане-бошняки, принял решение аннулировать результаты досрочных выборов президента Республики Сербской в ​​17 округах на 136 участках.

Это делается, чтобы подвергнуть сомнению победу соратника отстранённого от власти лидера боснийских сербов Милорада Додика – Синиша Каран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Центризбирком Боснии и Герцеговины, где заправляют мусульмане-бошняки, принял решение аннулировать результаты досрочных выборов президента...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Каран в ноябре опередил кандидата от прозападной и лояльной бошняцкому Сараево Бранко Бланушу на 9 577 голосов.

Теперь ожидается решение о проведении новых выборов.

«Кого они обманывают? Во всей Республике Сербской в ​​день выборов возражения были только в трех местах. Избирательные участки назначили они, а не мы…. Мы будем бороться за Республику Сербскую и победим, потому что это единственный возможный вариант», – прокомментировал скандальное решение ЦИК сам Додик.

Напомним, что на досрочные выводы Республика Сербская была вынуждена пойти после того, как суд БиГ вынес решение против законно избранного президента Милорада Додика, запретив ему в течении шести лет занимать государственные должности.

Поводом стал бойкот решений западного надсмотрщика за Боснией – «Верховного представителя» – немца Кристина Шмидта, которого сербский энтитет не признал из-за того, что его кандидатура не прошла необходимого согласования в Совбезе ООН.

Позиция Додика и его команды не даёт втянуть БиГ в НАТО и присоединиться к антироссийским санкциям, также его партия активно сотрудничает с Москвой, поэтому Запад пытается сменить руководство республики.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить