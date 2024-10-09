Пошли полицейские рейды: режим Санду запретил агитировать против евроинтеграции

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Полиция Молдовы арестовала и изъяла в типографии весь тираж листовок, изготовленных по заказу Партиии коммунистов.

Легальные агит-материалы призывали голосовать против евроинтеграции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве причины сотрудники полиции называют «неприемлемый контент» листовки, а именно утверждение, что режим Санду готовится продавать землю молдаван иностранцам. Ранее и глава миссии ЕС в Молдове Янис Мажейкс, и еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предупредили, что в Евросоюзе единые правила для всех участников, для Молдовы исключений не будет. Следовательно, этой стране, став членом ЕС, придётся разрешить скупку земель иностранными гражданами, как это происходит во всех других странах объединения.

Депутаты парламента от оппозиции и общественность не скрывали своего возмущения данным инцидентом.

«Ребята, скажите честно, голосовать “Нет” на референдуме можно? Похоже, что нет. А хотя бы не брать бюллетень? Или тоже будут проблемы? Просто спрашиваем», – задаётся вопросами депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

Бывший советник президента Молдовы и идеолог Партии коммунистов, ныне сопредседатель партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук напоминает, что подобное было немыслимо в годы президентства Владимира Воронина.

«Вот, думаю: а могло ли быть такое при коммунистах? Вот, заходил бы я такой в типографию «Универсул» и зычным голосом требовал: – Ну-ка живо несите сюда все эти «Молдавские ведомости», «Флуксы», «Тимпулы» и прочие «Журнал де Кишинэу»! – Чего-чего тут написано? Воронин – диктатор? Долой «Красную лапу»? Лучше быть мертвым, чем коммунистом? Ткачук – тоталитарная чума?.. А потом бы орал в свою серокардинальскую глотку: «Все в топку! Все в топку!» Нет! Проверяйте, гуглите, кто не в курсе или забыл. При коммунистах не было закрыто ни одной газеты, ни одного телевизионного канала!», – пишет Ткачук в своём телеграм-канале.

По его словам, говорить о честных выборах при подобном режиме не приходится.

«Могут ли быть честными и свободными выборы в условиях цензуры? Могут ли быть честными выборы, когда однопартийная комиссия по телерадиовещанию просто запрещает критиковать власть и не допускает к показу видеоролики оппозиции? Могут ли быть честными выборы, когда целые государственные структуры, типа сексотской организации «Патриот» или Службы информации и безопасности, твердо отстаивают интересы одной партии? Ну, или, когда целая Глава Конституционного суда публично высказывается в пользу референдума?», – задаёт Ткачук «отнюдь не риторические», по его словам, вопросы.

Ответственность за существование подобного режима, по его мнению, несут и западные покровители Санду.

«Задаю свой старый и очень добрый вопрос. Почему все-таки наши уважаемые европейские друзья решили, что на восточных границах ЕС должна существовать такая уродливая и несовременная конструкция?», – заключает Марк Ткачук.