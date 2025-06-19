Пошлины Трампа разорили Россию на 9 миллиардов долларов
Рост мировой торговли замедлится с 3,8 до 1,7% из-за новых торговых пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. Это привело к тому, что торговые потоки стали переориентироваться и это повлияло на Россию, к которой пошлины не применялись.
Об этом заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев заявил сегодня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для российского экспорта наиболее чувствительные сегменты это нефть и нефтепродукты, алюминий, сталь, продукция химической отрасли, в первую очередь, удобрения. В целом влияние на Россию в рамках переориентации мы оцениваем в 33 млрд, из которых 9 млрд долларов это потенциальные потери российского экспорта на рынках третьих стран», – сказал Ильичев.
Он считает, что через 2-3 года ситуация на мировых рынках сбалансируется.
«Восстановление потоков неизбежно, несмотря на потери в ВВП. Опыт предыдущих торговых войн, в частности, с Китаем, да и опыт санкционного давления на Россию, который мы наблюдали последние несколько лет, показывает, что гибкость экспортеров настолько высока. По сути, это попытка догнать тараканов, которые разбегаются из-под тапка. Они все равно найдут себе новые ниши», – считает замминистра.
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