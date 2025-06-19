Пошлины Трампа разорили Россию на 9 миллиардов долларов

Елена Острякова.  
19.06.2025 12:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 551
 
Дзен, Россия, США, Финансы, Экономика


Рост мировой торговли замедлится с 3,8 до 1,7% из-за новых торговых пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп.  Это привело к тому, что торговые потоки стали переориентироваться и это повлияло на Россию, к которой пошлины не применялись.

Об этом заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев заявил сегодня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рост мировой торговли замедлится с 3,8 до 1,7% из-за новых торговых пошлин, которые ввел...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для российского экспорта наиболее чувствительные сегменты это нефть и нефтепродукты, алюминий, сталь, продукция химической отрасли, в первую очередь, удобрения. В целом влияние на Россию в рамках переориентации мы оцениваем в 33 млрд, из которых 9 млрд долларов это потенциальные потери российского экспорта на рынках третьих стран», – сказал Ильичев.

Он считает, что через 2-3 года ситуация на мировых рынках сбалансируется.

«Восстановление потоков неизбежно, несмотря на потери в ВВП. Опыт предыдущих торговых войн, в частности, с Китаем, да и опыт санкционного давления на Россию, который мы наблюдали последние несколько лет, показывает, что гибкость экспортеров настолько высока. По сути, это попытка догнать тараканов, которые разбегаются из-под тапка. Они все равно найдут себе новые ниши», – считает замминистра.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить