12.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Пошлите их в @опу – эксперт развенчал очередную украинскую “перемогу”

Украинцы расходуют на услуги ЖКХ в разы больше средств, чем передовые страны Европы.

Об этом в своем блоге написал руководитель общественной организации “Общественный аудит” Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В доказательство эксперт привел список, где указано, что украинец при средней зарплате в 220 евро тратит на услуги ЖКХ до 40%. Высокие расходы также в Сербии – 32% от дохода и в Грузии – 27%.

В передовых же странах – Швейцарии и Исландии на услуги ЖКХ гражданин тратит, в среднем, 3% от общего дохода который составляет 4421 и 3440 евро в месяц.

«Когда Вам будут рассказывать, что в Украине небольшие тарифы и много меньше, чем в Европе, воспользуйтесь этой таблицей и пошлите их в …опу (в Европу то есть)», – прокомментировал эти цифры Гольдарб.