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16.09.2021 19:34 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические репрессии, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Поскакали и хватит: СБУ в Киеве пришла за беглыми белорусскими змагарами

Новости УкраиныСотрудники СБУ провели операцию «Мигрант», в рамках которой были задержаны 12 белорусских оппозиционеров, бежавших...

Сотрудники СБУ провели операцию «Мигрант», в рамках которой были задержаны 12 белорусских оппозиционеров, бежавших из страны.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ, в рамках своих функциональных задач по противодействию нелегальной миграции, совместно с Нацполицией принимает участие в операции «Мигрант». Она проходит с 1 по 31 сентября и предусматривает ряд мероприятий по выявлению лиц, которые нелегально оказались на территории Украины. После проведения соответствующих проверок граждан Беларуси передали в Государственную миграционную службу Украины», – сообщил Дехтяренко.

Отмечается, что среди нелегалов волонтер «Белорусского дома в Украине» Елена Жаркевич и бывший силовик Егор Емельянов, который уволился из милиции 11 августа, после чего провел 45 дней в СИЗО. С ними была проведена профилактическая беседа.

«Белорусский дом в Украине» привлек к себе внимание в начале августа, когда его руководитель Виталий Шишов был найден повешенным в одном из парков Киева. Его смерть сразу же объявили заказным убийством и обвинили в нем белорусские и российские спецслужбы. Однако покойный имел тесные связи с тербатом «Азов», вокруг которого в последнее время слишком много странных смертей.

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