03.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Сюжет дня
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Посла Белоруссии вызвали в МИД РФ


Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко пригласил сегодня чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко «для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений».

Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России. С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами.

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником», – говорится в сообщении.

Российская сторона настаивает на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан.

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