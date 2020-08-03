Посла Белоруссии вызвали в МИД РФ

03.08.2020, Москва, Елена Острякова

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко пригласил сегодня чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко «для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений».

Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России. С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами.

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником», – говорится в сообщении.

Российская сторона настаивает на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан.