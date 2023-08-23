Посла Канады в Москве пикетировали возмущенные граждане

Елена Острякова .  
23.08.2023 19:29
  (Мск) ,  Москва
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Дзен, Канада, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина


Акция протеста против противоправных действий украинской диаспоры в Канаде в отношении российского посольства состоялась сегодня у здания британского посольства в Москве, где сейчас находится канадский посол.

Укроканадцы навешивают флаги Украины на лобовое стекло проезжающего или выезжающего из посольства автомобиля, закрывая обзор, блокируют проходы, оскорбляют семьи дипломатов, нападают на них, бросают на территорию представительства воспламеняющиеся самодельные устройства.

Акция протеста против противоправных действий украинской диаспоры в Канаде в отношении российского посольства состоялась...

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Неравнодушные граждане вышли с плакатами: «Воюйте с идиотами в вашем правительстве, а не с нашими дипломатами», «Канада – спонсор убийств детей Донбасса», «Русская “тирания” воюет за мир, а “прогрессивная” западная “демократия” до последнего Украинца. Думайте!». 

Акцию поддержала депутат Госдумы РФ Мария Бутина.

«Недавно наше посольство облили красной краской. Наш МИД направил ноту с просьбой обеспечить защиту нашим дипломатам, которая положена по закону. Ничего не было сделано. Ночью на территорию посольства была заброшена бутылка с «коктейлем Молотова». Никаких действий полиция Канады не предприняла. Здесь в Москве наши сотрудники правоохранительных органов охраняют дипмиссию Канады, а вот к нам таких же мер не предпринимают», – сказала Бутина.

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