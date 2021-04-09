Посла США могут выдворить из России
Президент США Джо Байден завершил обещанный обзор «враждебной активности» Москвы и планирует объявить о новых антироссийских санкциях.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатор», сообщает агентство «Блумберг», ссылаясь на свои источники в Белом доме.
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Утверждается, что среди санкционных мер будет и высылка из США российских дипломатов.
В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев не исключает, что высылка российских дипломатов будет большим, чем просто меры против конкретных персоналий.
«Я полагаю, что речь идет о возможном понижении статуса дипломатических отношений. Может быть, и Россия намекнет, что присутствие посла США Джона Салливана в Москве тоже неуместно», – сказал эксперт «Независимой газете».
По его словам, высылку российских дипломатов можно рассматривать как своеобразную пиар-акцию, рассчитанную скорее на европейских союзников США в рамках противодействия достройке газопровода «Северный поток-2».
«Эта проблема на слуху у американских медиа, о ней говорят политики. Это не неизвестные американцам российские политики и военные», – резюмировал Васильев.
Напомним, что отношения России и США еще более обострились после того, как американский президент грязно оскорбил российского лидера Владимира Путина.
Сразу после этого инцидента посол РФ был отозван из Вашингтона.
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