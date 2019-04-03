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03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Крым, Недвижимость, Украина
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Посла Украины в Канаде засудили за сокрытие миллионов от продажи земли в Крыму

Соломенский суд Киева постановил решение, которым обязал НАБУ расследовать факт сокрытия от декларирования 4,7 млн российских рублей, полученных послом Украины в Канаде Шевченко за продажу в Крыму принадлежавшей ему земли, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, выступивший истцом по данному делу.

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“Напомню, фигурант заключил на территории Крыма сделку продажи земли на российском нотариальном бланке с указанием «Российская Федерация, республика Крым» и совершил по ней платежи в российский бюджет”, – написал Портнов.

По его словам, это уже третье решение суда, обязывающее прокуратуру несуществующей АРК, генеральную прокуратуру и НАБУ расследовать разные аспекты, совершенного послом Украины в Канаде преступления и признания российской юрисдикции в Крыму, что прямо противоречит украинскому законодательству.

“Пока эти органы бездействуют по причине принадлежности функционера к команде Порошенко, но рано или поздно мы доведём дело до логического конца”, – пообещал Портнов.

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