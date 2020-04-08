Послабления карантина будут не раньше мая, – премьер

08.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Карантинные меры на Украине продлятся максимально долго, насколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей.

Об этом на брифинге заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина не может позволить себе два-три месяца сидеть на диване, потому экономику надо будет запускать, это чрезвычайно важный вопрос. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то лишь в мае месяце мы начнём вести разговор о возможных послаблениях карантинных мер. Это точно не будет сделано 14 апреля, как было распространено в некоторой фейковой информации, которая вчера разошлась по информационным каналам Украины.

Подчеркну, что на протяжении апреля мы не отступим от карантинного режима, который введён и будет проводиться до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продолжен до начала мая месяца. В мае в условиях позитивной динамики мы запустим экономику Украины по определённому плану, который будет дополнительно объявлен правительством, прокоммуницирован, чётко расписан, и каждый будет знать свою роль, время и место, когда он начнёт ходить на работу, когда он начнёт полноценно работать, какие будут социальные стандарты нашей жизни в мае месяце: масочный режим, социальные дистанции, расписание по времени начала и завершения рабочего времени, чтобы не создавать час-пик.

Над этими всеми пунктами и над этими всеми заданиями правительство сегодня работает довольно напряжённо и, надеюсь, эффективно, потому страна все эти вещи увидит и услышит из первых уст», – заявил Шмыгаль.

Он призвал не поддаваться распространяющимся фейкам по этому поводу.

«В апреле мы от карантинных мер не отойдём. Всемирная организация охраны здоровья вчера обратилась к правительствам всех стран с просьбой не послаблять карантинные меры там, где они дают результаты. Украина одна из таких стран, которым рекомендуют продолжить как можно дольше, сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей, продолжать карантин, потому что это эффективное средство спасение жизней украинцев», – добавил украинский премьер.