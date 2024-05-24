Послал на три буквы: сын украинской пропагандистки Мосейчук выбрал ФРГ, а не ВСУ

Наверное каждому знакома риторическая фраза, согласно которой патриотизм какого-нибудь не в меру бьющего себя копытом в грудь во имя любви к Родине персонажа заканчивается там, где начинается его… И далее желающие могут подставить любое из реально присущих такому персонажу качеств, делающее его именно тем, кто он есть.

Уникальность украинского политико-пропагандистского класса в том, что его показной патриотизм и готовность «козлить» ближних и дальних за недостаток любви к батькивщине не заканчиваются нигде. Неудобные для этих людей факты и обстоятельства просто игнорируются и перешагиваются, как ни в чем ни бывало.

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Яркая иллюстрация этого тезиса – зашедший уже на второй круг скандал, главной героиней которого стала ведущая с киевских «Плюсов» Натальей Мосейчук. Эта дама принадлежит к узкому кругу украинских топ-пропагандистов, внесших немалую личную лепту в разжигание вражды и ненависти внутри украинского общества, приведшей, в конечном итоге, к тому состоянию, в котором Украина оказалась сейчас. То есть, к войне.

При этом для большинства таких черноротых разжигателей вопрос о личном участии в расхлебывании заваренной при их участии каши и о личной ответственности вовсе не стоит. Мораль у таких людей вполне гуттаперчевая.

И если они зовут других на войну и предлагают умирать, то вот себя самих и свой ближний круг не видят ни в окопах ни в блиндажах, ни на мобилизационных пунктах.

Например, у той же Мосейчук, раз уж мы избрали ее примером такого циничного двоемыслия – недавно обнаружили двадцатипятилетнего сына. И не на передовой в Часовом Яру, а за границей. Пока мамаша в своих эфирах ратует за тотальную мобилизацию, гневно клеймит позором «ухилянтов» и интервьюирует военных, ее великовозрастное чадушко – судя по всплывшим в Сети фото – вполне здоровый и пригодный к военной службе «лоб» прохлаждается в немецких ночных клубах и ресторанах.

Срыв покровов произошел после одного из эфиров «Темы Мосейчук», в котором она заявила, что подавляющее большинство украинских мужчин все же пройдут военкоматы и военно-врачебные комиссии, поскольку ситуация на фронте «не такова, чтобы шутки шутить».

Когда же в комментариях ей напомнили о сыне, она не стала отпираться и признала, что лично эвакуировала его подальше от фронта и поближе к Европе.

«Мой старший сын, 25-летний Антон, за три с половиной года до полномасштабного вторжения, в 2019-м эмигрировал из Украины. Он получил право на бесплатную учебу в Германии, получил там второе высшее образование и сейчас работает над поступлением в аспирантуру. Это была и есть его позиция. Я не могла повлиять на нее тогда, не могу до сих пор. Антон сам отвечает за свои действия. Я – за свои», — написала пропагандистка в соцсети.

При этом она объявила случившееся «заказным хейтом» и «информационной атакой». И несколько раз намекнула – мол, знает, кто за этим стоит, но так и не назвала ФИО супостата, покусившегося на ее репутацию. Хотя какая в данном случае репутация? Это у человека, на котором пробу негде ставить после всего наговоренного в эфире за последние десять лет?

На то, что на Украине напрочь отсутствует институт репутации, прямо указывает тот факт, что после случившегося она не ушла из эфира, не была уволена, а по прежнему рвет на себе виртуальную вышиванку и кивает на порочащих ее «врагов».

«Авторы» заказной информационной кампании против меня прекрасно знают мои личные обстоятельства, поэтому упорно подталкивают меня к «разоблачению» и «каминг-ауту» в стиле «всенародного осуждения», обструкции и «сожжения идола» в огне. Заказные посты в телеграм, тысячи комментариев, написанных под копирку: «как ты вывезла из страны своего 27-летнего сына?», «где прячешь сына-уклониста». Я никогда не посягала на приватность людей и всегда придерживалась позиции, что семья — это личное», — возмущается Мосейчук.

Эти откровения ее более раззадорили сетевых комментаторов, назвавших ее «лицемеркой». Чего только они не пожелали пропагандистке – от отдельного котла в аду до повышенного внимания со стороны СБУ.

«Кто-то дочитал до конца? Я не бот, мама, папа, друзья мои. Мы все не боты. Когда случайно попадаю на ваши интервью – это ужас. Как вы отправляете мужчин на смерть. Еще и с такими эпитетами. Чтобы так говорить и писать, надо сына и мужа отправить воевать. Похоронить близкого человека который погиб. Наталья, вы на самом деле страшный человек и Украинцы для вас быдло», – пишет автор одного из характерных комментариев.

«Мосейчук — лицемерная особа, и это факт!», – добавляет другой. А еще кто-то предложил ведущей срочно «вызвать сыночка в Киев» для прохождения медкомиссии.

Через несколько дней скандал вспыхнул по-новой. И это немудрено – атмосфера в стране в связи с идущими мобилизационными облавами нервная и наэлектризованная, народ стал злопамятный, и надежды на то, что «повоняют и забудут» не оправдались.

В конце концов у пропагандистки сдали нервы и на очередной вопрос о том, планирует ли ее сын обновлять свой загранпаспорт и увидят ли его на Родине, Мосейчук закрыла тему заявлением, что «сына на фронте не увидите – и точка».

Мол, так бывает. Сынуля «связал свою жизнь с другой страной, и возвращаться не собирается. Такая уж судьба – у одних – имея в анамнезе маму –патриотку, свалить за кордон в ответственный для страны момент, когда ей грозит опасность, а у других – гнить в окопах за себя, и за того, сбежавшего за кордон парня.

При этом Мосейчук совсем некуртуазно перевела стрелки с себя лично на «политиков, которые прячут сыновей за границей, а потом они вернутся, потому что у них тут состояния». Именно на этих людей Мосейчук посоветовала направить свой гнев сетевым хейтерам.

Интересно, нет ли в этом завуалированного призыва к революции?