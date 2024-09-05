Посланец Байдена прилетел в Киев для серьезного разговора с Зеленским и украинскими генералами

Сергей Рыжов.  
05.09.2024 09:27
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


Reuters пишет о встрече в Киеве  заместителя советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана Джона Файнера с Владимиром Зеленским.

По данным агентства, Файнер также провел полуторачасовую встречу с украинскими военными руководителями для обсуждения ситуации в поле боя и стратегии на будущее. Он среди прочего ознакомился с информацией о ходе наступления украинских войск в Курской области.

Reuters пишет о встрече в Киеве  заместителя советника президента США по национальной безопасности Джейка...

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«Находясь в Киеве, Файнер имел возможность встретиться с президентом Зеленским и другими ключевыми украинскими должностными лицами для координации стратегического планирования на оставшиеся сроки полномочий президента Джо Байдена», – сказал Reuters представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

Сообщается, что Файнер совершил поездку на Украину по просьбе Байдена и Салливана.

«Мы использовали эти встречи для обсуждения помощи США Украине в военной, экономической и энергетической сферах, среди других сфер, и мы будем использовать результаты этих встреч для продвижения политики президента по поддержке Украины, пока она не одержит победу в этой войне», – сказал Саветт.

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