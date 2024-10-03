Посланец Пашиняна на русофобском форуме в Польше поливал грязью Россию

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Армянский народ разочаровался в России.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на Варшавской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже не секрет, что в армянском общество есть огромное разочарование в России, в помощи России и союзе с Россией, потому что десятилетиями люди в Армении думали, что, если что-то подобное случится (атака Баку на Карабах, – ред.), Россия нам поможет, защитит нас. Но теперь люди в Армении увидели, что это не так. Мы не получаем помощи», – сказал Мирзоян.

Он умолчал, что сам Ереван не признавал Арцах. Зато теперь Мирзоян представляет боевые действия вокруг Карабаха, как агрессию против Армении.

«Более того после войны 2020 года в Нагорный Карабах были отправлены российские миротворцы для обеспечения безопасности населения. И мы увидели, что во время этого вынужденного перемещения миротворческая миссия себя не оправдала. Мы являемся членами ОДКБ, и когда на наши международно признанные границы напали, ни Россия, ни другие союзники не отреагировали. По крайней мере, их реакция не соответствовала нашим ожиданиям», – сказал Мирзоян.

Он заявил, что Армения «верит в демократию» и поэтому может стать членом ЕС и сблизиться с США.