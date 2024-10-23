«Послание к финнам»: глава Офиса Зеленского заявил, что Киев согласен на мир, но без потери территорий

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Украина сможет представить на всеобщее обозрение свое предложение о мире уже в конце этого месяца, пишет глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для финского издания Hufvudstadsbladet.. Однако, по его словам, Киев готов обсуждать только те варианты мирного соглашения, в которых будет прописана территориальная целостность страны.

«Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов разрешения конфликта при условии, что они поддерживают территориальную целостность Украины, незыблемость ее границ и полный суверенитет», – пишет Ермак.

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Он добавил, что «Украина как жертва агрессии не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию».

Впрочем, начинает Ермак свой «прогрев» финской аудитории с комплимента:

«Третий год войны России на Украине подходит к концу. На протяжении всего этого времени наши союзники в Европе, Америке и других странах демонстрировали решимость и силу, поддерживая нашу борьбу за выживание нации. Финляндия – с нашей общей историей, насчитывающей тысячелетия – была в авангарде этих усилий. Украина глубоко признательна за добрую волю и лидерство, проявленные президентом Александром Стуббом, правительством Финляндии и ее народом, продолжая работу, которую мы вместе начали в Швейцарии в июне».

Далее Ермак перечисляет «успехи», которых длбился киевский режим при поддержке Хельсинки.

«В частности, что касается вопроса экоцида, Финляндия сыграла неоценимую роль в создании платформы для оценки экологического ущерба, нанесенного войной в Украине. Это включает в себя усиление международной поддержки разминирования на отвоеванных территориях Украины, а также финансирование и технологии для восстановления очистных сооружений. Кроме того, Финляндия выступила важным партнером в работе по смягчению последствий взрыва Россией плотины на ГЭС в Каховке.

Поэтому неудивительно, что в эти выходные именно в Хельсинки прошла конференция по экологической безопасности», – пишет глава Офиса Зеленского.

Также Ермак выражает надежду на то, что «Россию необходимо привлечь к ответственности за экоцид на Украине, чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем». Правда, есть маленькое препятствие – «но сначала мы должны победить и создать условия для мира».

Текст Ермака не оставляет никаких сомнений в том, каким видится Киеву этот «путь к миру»:

«Скептики задаются вопросом, как Киев и его союзники смогут реализовать мирный план, если военная ситуация настолько динамична. Когда мир действительно наступит, он будет опираться на принципы, представленные президентом Зеленским в его формуле мира из 10 пунктов в ноябре 2022 года, получившие дальнейшее развитие на мирном саммите в июне 2024 года и уточненные с тех пор на многих международных форумах и дискуссиях. В конце октября завершится серия из десяти тематических конференций по каждому из пунктов формулы мира Зеленского. Благодаря дипломатическим усилиям стран всего мира мы будем готовы представить международному сообществу и России конкретный путь к справедливому, прочному и устойчивому миру», – утверждает Ермак.

«Сейчас, когда мы активизируем подготовку к будущим дискуссиям, мы рассчитываем на помощь Финляндии, чтобы сделать мир реальностью – для народа Украины, для народов Европы и для всего мира», – такими словами Ермак завершает свое «послание к финнам».

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Киев готов остановить войну по линии фронта. Зеленский подтвердил, что ряд стран Запада предлагают Киеву план замирения, согласно которому Украина даст добро на остановку боевых действий на линии соприкосновения в обмен на вступление оставшейся части Украины в НАТО. По словам Зеленского, он не согласен на такой вариант.