Послание, которого ждали: Россия внесла ключевые поправки в ядерную доктрину

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25 сентября президент России обозначил подходы к новой редакции Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Главные изменения можно свести к следующим положениям:

1. Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение.

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Здесь даже тупому понятно, что речь идет о многочисленных шавках, которыми обзавелись США и НАТО за 33 года, прошедшие после распада СССР и Варшавского договора. Мелкая прибалтийская, скандинавская и восточноевропейская сволочь, убежденная, что их задницы надежно прикрыты договором о коллективной безопасности и «ядерным зонтиком» США, отныне не должны спать спокойно.

Румынию, Польшу, Финляндию и «трибалтийские вымираты» определены их новыми хозяевами на заклание и в случае неуклюжих телодвижений в сторону нашей Родины им придется ощутить всю тяжесть российской военной дубины, как в народной поговорке «подстрекателю — первый кнут». Но, в первую очередь, это касается самой большой в истории прокси-армии НАТО, в которую за последние 10 лет переформатировали Украину. Впрочем, выступающей паровозом этой шайки провокаторов, Великобритании, предупреждение тоже касается.

За прошедшие сутки политические лимитрофные проститутки не устают зубоскалить и хихикать, уверяя общественность и самих себя, что Путин блефует, и НАТО во главе с Вашингтоном можно совершенно безнаказанно нарушать пресловутые красные линии в любых направлениях.

Эти опасные заблуждения можно отнести к атавистическим ощущениям бывших обитателей советского общежития, будто Россия где-то в глубине души считает всех этих паршивых овец условно «своими» и никогда не посмеет обижать маленьких засранцев. Однако за прошедшие треть века раскол и отчуждение достигли таких глубин, что на постсоветском пространстве отколовшиеся республики считаются отрезанными ломтями, а тех, кто под бульдозер сносит общую историческую память, русский язык и культуру – и вовсе считаются чужаками, без всяких поблажек.

Фетишизация гитлеровских коллаборационистов и ход спецоперации только укрепили в российском обществе мнение: «Не брат ты мне, гнида гниложопая».

2. Равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника.

Этот пункт должен особенно понравиться Польше и Литве, приютивших у себя множество «змагаров» и не скрывающих своей ненависти к Белоруссии под руководством Лукашенко.

3. Массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и БПЛА, при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия. Повод призадуматься не только протухшему киевскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной пропасти.

Судя по откликам в западной прессе, военным экспертам, обслуживающим «уважаемых людей», очень не понравился фактор неопределённости, заложенный в новой доктрине. Их весьма волнует, что конкретно означает «массированный старт» и кто определяет его параметры.

Но в том-то и состоит весь смак именно этого момента, чтобы противник сомневался и пересматривал решения ещё сильнее раскрутить спираль эскалации. Ведь если бы в новой доктрине было ясно сказано, что Россия считает (к примеру), массированной атакой запуск 100 ракет и 300 дронов, то по нам ударили бы 99 ракетами и 299 дронами с выражением «а шо такоэ» на блудливой физиономии. Отныне только российское руководство считает, какое количество ракет, самолётов или БПЛА, летящих в нашу сторону, считать критически опасным.

Чисто как в старом анекдоте: «Спи, Абрам, пусть теперь Мойша терзается».

Достаточно очевидно, что Путин предупреждает паханов «свободного мира», планирующих на днях устроить сходняк, обкашлять и выдать разрешение мелкому криворожскому провокатору на удары в глубину России дальнобойным оружием.

Характерно, что каждый из наших бывших «партнёров» комментирует послание Путина в меру своей испорченности, но даже многие западные эксперты, пусть и сквозь зубы, отмечают, что президент России не бряцает оружием, но обращается к политикам, сохранившим зачатки здравомыслия, причем кое-кто замечает, что Путин, по сути, взял за основу американскую ядерную доктрину, принятую более 60 лет назад.

И если шайка безответственных прибалтийских и скандинавских клоунов, с их опереточными армиями, без оружия судного дня, а также режим Зеленского, мечтающий столкнуть в большой войне Россию и НАТО, призывают не принимать близко к сердцу новое заявление Путина, то члены «старого» НАТО, которым есть, что терять, явно и угрюмо призадумались…