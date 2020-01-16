16.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Послание Путина навсегда отрезало Крым от Украины – Портников

Конституционные изменения, анонсированные на вчерашнем послании президента РФ Федеральному Собранию, в частности, превосходство Конституции РФ над международными актами, – это путь окончательной потери Крыма для Украины.

К такому выводу в своей колонке на сайте «Эспрессо» пришел украинский журналист и русофоб Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Портникова, после внесения изменений в Конституцию, любой, даже самый либеральный российский президент не сможет вернуть Крым Украине, и этот вопрос будет закрыт окончательно.

«Конституционные изменения закроют правовой путь для возвращения Крыма любом наследнику Владимира Путина.

Закроют по одной простой причине. У Конституции России, в которой Крым и Севастополь определены как субъекты Российской Федерации, будет очевиден правовой приоритет перед любым международным соглашением, которое подпишет любой глава государства.

Конституционный суд просто не будет иметь возможности принять такое соглашение и согласиться с изменениями в Конституцию относительно Крыма.

Чтобы хотя бы начать диалог о незаконности присоединения Крыма к России, новому руководству страны придется снова менять Основной закон и восстанавливать приоритет международного права. Что, разумеется, будет не такой простой задачей.

Потому что в России – как бы не выглядела в будущем ее власть – еще очень долго будет сохраняться «патриотическое большинство», убежденное, что «Крым наш» и что нельзя создавать правовых оснований для отказа от аннексированного полуострова», – грустно резюмировал антироссийский журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть