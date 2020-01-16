Послание Путина навсегда отрезало Крым от Украины – Портников

16.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Конституционные изменения, анонсированные на вчерашнем послании президента РФ Федеральному Собранию, в частности, превосходство Конституции РФ над международными актами, – это путь окончательной потери Крыма для Украины.

К такому выводу в своей колонке на сайте «Эспрессо» пришел украинский журналист и русофоб Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Портникова, после внесения изменений в Конституцию, любой, даже самый либеральный российский президент не сможет вернуть Крым Украине, и этот вопрос будет закрыт окончательно.

«Конституционные изменения закроют правовой путь для возвращения Крыма любом наследнику Владимира Путина.

Закроют по одной простой причине. У Конституции России, в которой Крым и Севастополь определены как субъекты Российской Федерации, будет очевиден правовой приоритет перед любым международным соглашением, которое подпишет любой глава государства.

Конституционный суд просто не будет иметь возможности принять такое соглашение и согласиться с изменениями в Конституцию относительно Крыма.

Чтобы хотя бы начать диалог о незаконности присоединения Крыма к России, новому руководству страны придется снова менять Основной закон и восстанавливать приоритет международного права. Что, разумеется, будет не такой простой задачей.

Потому что в России – как бы не выглядела в будущем ее власть – еще очень долго будет сохраняться «патриотическое большинство», убежденное, что «Крым наш» и что нельзя создавать правовых оснований для отказа от аннексированного полуострова», – грустно резюмировал антироссийский журналист.