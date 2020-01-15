Послание Путина предрешило транзит власти в Белоруссии

15.01.2020, Москва, Елена Острякова

Серьезные перемены, анонсированные Путиным, произойдут и в Белоруссии вслед за Россией.

Об этом в своем «фейсбуке» написал близкий к президенту РБ Александру Лукашенко политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически Путин начал контролируемую трансформацию российской системы. Что-то подобное ждёт Беларусь в ближайшее время», – написал Шпаковский.

«Трансформация – это не революция, и не перестройка, это управляемое изменение системы с целью сохранения власти. Пример: Назарбаев и Казахстан», – пояснил он в комментарии к своему посту.

Александр Лукашенко в прошлом году анонсировал внесение изменений в конституцию и расширение полномочий парламента. Он также обещал, что его сыновья не придут во власть.